Stiri pe aceeasi tema

- Dragnea cere analizarea ”cu celeritate” a activitații directorului SRI, Eduard Hellvig. Președintele comisiei SRI din Parlament, Claudiu Manda a fost insarcinat, sambata, de la conducerea Partidului Social Democrat, sa faca aceasta analiza. In plus, PSD incepe o data cu noua sesiune parlamentara schimbarea…

- Fostul premier Mihai Tudose a declarat, sambata, la Neptun, la finalul sedintei Comitetului Executiv National al PSD, ca in partid este "un moment de inflexiune, s-au acumulat niste tensiuni, s-au spus niste lucruri".

- Fostul premier Mihai Tudose a declarat, sambata, la Neptun, la finalul sedintei Comitetului Executiv National al PSD, ca in partid este "un moment de inflexiune, s-au acumulat niste tensiuni, s-au spus niste lucruri". "Daca cineva vine si spune ca in partid totul este in regula, ca a inflorit laleaua…

- Liderii PSD s-au reunit sambata la Neptun, in sedinta Comitetului Executiv National (CExN), dupa ce vineri mai multi lideri PSD s-au intalnit intr-o sedinta restransa cu intentia de contesta azi autoritatea presedintelui PSD. Inaintea sedintei,...

- Senatorul PSD Niculae Badalau a declarat, sambata, inaintea sedintei Comitetului Executiv National (CExN) de la Neptun, ca o ordonanta privind aministia si gratierea unor fapte penale ar trebui discutata mai larg si mai ales cu societatea civila, el spunand ca ar sustine un astfel de act normativ in…

- Val de declarații din PSD privind amnistia și grațierea inainte de ședința Comitetului Executiv National (CExN) de la Neptun.Senatorul PSD Niculae Badalau a declarat, sambata, inaintea sedintei Comitetului Executiv National (CExN) de la Neptun, ca o ordonanta privind aministia si gratierea…

- Liderii PSD se reunesc sambata, la Neptun, in sedinta Comitetului Executiv National (CExN), urmand sa discute despre evaluarea ministrilor din Cabinetul Dancila, despre o posibila suspendare a presedintelui Klaus Iohannis din functie si despre strategia pe care PSD va merge in sesiunea de toamna a Parlamentului.…

- Senatorul social-democrat Claudiu Manda considera ca urgentarea adoptarii Codului penal ar putea fi facuta si la nivelul Parlamentului, precizand ca detaliile despre aceasta tema nu au facut obiectul discutiilor in sedinta de vineri a Comitetului Executiv National al PSD, scrie Agerpres. "Pozitia…