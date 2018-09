Presedintele Comisiei pentru controlul activitatii SRI, Claudiu Manda, a declarat joi ca bugetul SRI a fost taiat la rectificare, mentionand ca e obligatia Guvernului sa asigure banii pentru salarii si pensii. "Si comisia a inteles pe deoparte cum s-a facut aceasta rectificare bugetara, in sensul ca s-a facut o analiza a cheltuielilor pe primele sase luni de zile si o previziune a cheltuielilor pe urmatoarele sase luni de zile. Sigur ca avem de-a face cu o taiere. In masura in care SRI consuma banii alocati, exista posibilitatea sau speranta de suplimentare in zona de investitii. La fel, ramane…