Directorul SRI, Eduard Hellvig, a informat comisia parlamentara de control a activitatii SRI ca serviciul a avut un reprezentat in Comandamentul format in cazul protestelor din 10 august si ca au existat note care au fost trimise Ministerului de Interne si Jandarmeriei si inainte si dupa evenimente, a declarat joi presedintele comisiei, Claudiu Manda. "Am discutat despre protestele din 10 august. Pe de o parte am discutat in cadrul comisiei si am stabilit ca sunt elemente de competenta SRI. Persoane, organizatii, structuri care doresc destabilizarea statului, daramarea Guvernului sau a unor institutii…