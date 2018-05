Stiri pe aceeasi tema

- Elena Udrea a sesizat Comisia de control SRI, in contextul in care Traian Basescu a prezentat recent o nota a SRI care viza dosarul "Gala Bute", presedintele Comisiei, Claudiu Manda, afirmand miercuri ca a cerut Serviciusa comunice daca nota este autentica.

- Elena Udrea a anuntat vineri ca a decis, impreuna cu avocatii, sa solicite repunerea pe rol a dosarului ''Gala Bute'', aflat in pronuntare la ICCJ, avand in vedere noile informatii facute publice de fostul presedinte Traian Basescu in legatura cu aceasta cauza. ''Ca urmare a…

- Elena Udrea a anuntat, vineri, ca a decis sa ceara repunerea cauzei pe rol, aceasta decizie venind in contextul in care Traian Basescu a facut public, miercuri, un document al SRI care vizeaza dosarul Gala Bute, mentionandu-se clar rolul acestuia si cum functiona relatia cu sistemul judiciar.

- Președintele Comisiei de control SRI, Claudiu Manda, a declarat, miercuri, ca a primit de la Traian Basescu documentul care vizeaza ”Gala Bute”, fiind un document secret, urmand ca acesta sa fie discutat in ședința viitoare.”Ne-a ajuns la comisie astazi (miercuri - n.r.) un astfel de document…

- Traian Basescu a sesizat conducerea CSM, Inspectia Judiciara, ministrul Justitiei si comisia de control a activitatii SRI. Fostul presedinte al Romaniei le-a trimis acestora un document al Serviciului Roman de Informatii, despre care spune ca este ” strict secret”. Traian Basescu sustine ca documentul…

- Fostul minstru al Dezvoltarii Regionale și al Turismului, Elena Udrea, cel mai puternic ministru din perioada regimului Basescu, a solicitat audiere telefonica, un fel de videoconferința, din Costa Rica, unde se afla cu cerere de azilant politic. Instanța a refuzat cererea avocaților sai, care o apara…

- Fostul presedinte al Federatiei Romane de Box, trimis in judecata de DNA in Dosarul “GAla Bute”, alaturi de Elena Udrea, ex-ministru al Turismului, dar si de alte persoane, a ales sa se adreseze DIICOT-ului. Concret, Rudel Obreja a depus o plangere penala la adresa Laurei Codruta Kovesi, in calitate…

- Presedintele Comisiei parlamentare de control al SRI, senatorul PSD Claudiu Manda, a declarat, marti, ca fostul sef al SRI, George Maior, a confirmat faptul ca SRI l-a informat pe presedintele de la acea vreme, Traian Basescu, cu privire la motivele pentru care Alina Bica trebuia refuzata in functia…