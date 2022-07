Stiri pe aceeasi tema

Cristiano Ronaldo spera sa revina pe teren in meciul demonstrativ al lui Manchester United duminica, pe Old Trafford, impotriva lui Rayo Vallecano, dupa ce a lipsit din lotul de 21 de jucatori al lui United care a zburat vineri in Norvegia pentru un meci amical cu Atletico Madrid.

Atacantul portughez Cristiano Ronaldo, care a lipsit de la reluarea antrenamentelor la inceputul lunii iulie, a revenit, marti, la centrul de pregatire al echipei engleze de fotbal Manchester United, conform imaginilor difuzate de presa britanica, citata de AFP, potrivit Agerpres.

Clubul Paris Saint-Germain i-a transmis impresarului lui Cristiano Ronaldo ca nu este interesat de jucatorul de la Manchester United, anunta ESPN.

Atacantul lui Manchester United, Cristiano Ronaldo, nu va pleca cu echipa pentru turneul de pre-sezon in Thailanda și Australia, dupa ce i s-a acordat timp liber pentru a se ocupa de o problema de familie, a declarat joi o sursa din cadrul clubului din Premier League.

Noul proprietar al lui Chelsea, Todd Boehly, s-a intalnit saptamana aceasta cu agentul Jorge Mendes pentru a discuta despre mai multe potențiale transferuri. Conform 90min.com, a fost discutata și posibilitatea ca Cristiano Ronaldo sa ajunga pe Stamford Bridge, anunța mediafax.

Fostul basist Alec John Such, membru fondator al legendarei trupe rock americane Bon Jovi, a murit la varsta de 70 de ani, a anunțat grupul, conform BBC, scrie Mediafax.