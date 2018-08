Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce i-a adus pe Fred (mijlocaș central) și Diego Dalot (fundaș dreapta), Manchester United se pregatește de inca un transfer spectaculos. Presa din Anglia anunța ca Manchester United și Chelsea au ajuns la un acord pentru transferul brazilianului Willian și va achita 75 de milioane de euro. ...

- Jose Mourinho, tehnicianul lui Manchester United, cel care l-a antrenat pe Ronaldo intre 2010 și 2013 la Real Madrid, a comentat transferul portughezului la Juventus. "Campionatul din Spania nu ii mai are acum pe cei mai buni jucatori din lume. A ramas doar Messi. Anglia are cel mai competitiv campionat.…

- Antrenorul portughez Jose Mourinho, care pregateste echipa engleza Manchester United, s-a declarat convins ca Anglia va face o figura frumoasa la Cupa Mondiala de fotbal din Rusia (14 iunie-15 iulie), datorita jucatorilor cu mare experienta din lot, relateaza Reuters.''Ei au un grup de jucatori tineri…

- Antrenorul portughez Jose Mourinho, care pregateste echipa engleza Manchester United, s-a declarat convins ca Anglia va face o figura frumoasa la Cupa Mondiala de fotbal din Rusia (14 iunie-15 iulie), datorita...

- Antrenorul portughez Jose Mourinho, care pregateste echipa engleza Manchester United, s-a declarat convins ca Anglia va face o figura frumoasa la Cupa Mondiala de fotbal din Rusia (14 iunie-15 iulie), datorita jucatorilor cu mare experienta din lot, relateaza Reuters. ''Ei au un grup de jucatori…

- Jose Mourinho si-a inceput munca de analist la postul rusesc de televiziune RT. Antrenorul lui Manchester United a prezis cine va castiga grupele mondialului si, implicit, nationalele calificate in optimi.

- Dupa ce i-a adus pe Naby Keita și Fabinho, Liverpool continua campania spectaculoasa de transferuri. Presa din Anglia anunța ca Liverpool a ajuns la un acord cu Lyon pentru transferul lui Nabil Fekir, cormoranii urmand sa achite 60 de milioane de euro pentru mijlocașul de 24 de ani. Francezul cu origini…

- Wayne Rooney va pleca de la Everton in aceasta vara și va juca in Major League Soccer, unde va da peste fotbaliști ca Zlatan Ibrahimovici și David Villa. Golgeterul all time al lui Manchester United are 32 de ani și a ales ca finalul de cariera sa-l petreaca in MLS. Presa engleza anunța ca Rooney va…