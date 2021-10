Stiri pe aceeasi tema

- Mohamed Salah are parte de un inceput de sezon foarte bun la Liverpool, iar Jurgen Klopp a explicat care sunt diferențele intre atacantul egiptean și Cristiano Ronaldo, celalalt star din Premier League. ...

- Manchester United a suferit primul eșec din acest sezon de Premier League, scor 0-1, contra lui Aston Villa, chiar pe Old Trafford. Cristiano Ronaldo a jucat tot meciul, iar Edison Cavani și-a facut revenirea pentru ultimele opt minute. Manchester United nu a reușit sa marcheze in poarta lui Emiliano…

- Manchester United a invins pe West Ham United, duminica seara, in deplasare cu 2-1, in etapa a 5-a din Premier League, echipa lui Solskjaer acumuland 13 puncte, ca si Liverpool, dar fiind pe locul 2 ca urmare a golaverajului.Potrivit Agerpres, Pe Stadionul Olimpic din Londra, Said Benrahma a deschis…

- Cristiano Ronaldo e pe val la Manchester United. Reintors pe „Old Trafford” pentru ultimii ani ai carierei, superstarul lusitan a punctat din nou pentru „diavoli”, la fel cum se intamplase și in Premier League. CR7 a deschis scorul in Elveția, in meciul pe care United l-a jucat in compania lui Young…

- Ole Gunnar Solskjaer, antrenorul lui Manchester United, a declarat ca nu îi poate garanta locul de titular lui Cristiano Ronaldo, mai ales ca portughezul a ajuns la 36 de ani. Portughezul Ronaldo a debutat, sâmbata, cu o dubla spectaculoasa în tricoul "diavolilor".…

- Cristiano Ronaldo a revenit spectaculos la Manchester United. Fotbalistul portughez a marcat doua goluri in meciul cu Newcastle United jucat pe stadionul Old Trafford, iar „diavolii roșii” s-au impus cu 4-1.

- Dupa 117 goluri in 5 ani, Cristiano Ronaldo a parasit Manchester United pentru a deveni CR7, zeul care trebuie sa marcheze in fiecare meci. Dupa inca 12 ani, zeul bine hranit se intoarce la United, unde va inghiți 500.000 de lire pe saptamana. Contra? Vom vedea, dar cine spera sa fie remorcat de Ronaldo…