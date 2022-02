Stiri pe aceeasi tema

- Manchester United nu a reușit sa invinga ultima clasata din Premier League! "Diavolii roșii" au remizat in deplasare cu Burnley in cadrul etapei a 24-a a campionatul englez de fotbal.Meciul s-a terminat nedecis, scor 1-1.

- La finalul lunii decembrie, Mitsubishi a publicat o imagine teaser cu un viitor concept Ralliart. Acum aflam exact despre ce este vorba. Pe scurt, noul Mitsubishi Vision Ralliart Concept este primul proiect modern semnat de celebra diviziei a producatorului nipon de automobile. Conceptul are la baza…

- Cupa Europei la rugby si campionatul Angliei la fotbal sunt competitiile afectate cel mai mult de cresterea numarului de cazuri de covid-19 din ultima perioada, potrivit Agerpres.ro. Din data de 9 decembrie, au fost amanate urmatoarele meciuri:In Ligue 1 Angers - Saint-Etienne (etapa…

- Conducerea clubului Manchester United a respins o oferta a Sevillei, care dorea sa-l imprumute pe Anthony Martial (26 ani), informeaza BBC.Gruparea spaniola a crezut ca poate obtine serviciile atacantului francez in perioada de transferuri din luna ianuarie. Se pare ca oferta gruparii andaluze acoperea…

- Liverpool a învins, joi, scor 3-1, Newcastle United, în etapa a XVII-a din Premier League, devenind astfel prima echipa cu 2.000 de victorii în campionatul englez. Golurile au fost marcate de Jota '21, Salah '25 și Alexander-Arnold '82 pentru Liverpool și Shelvey…

- Luni a avut loc tragerea la sorți pentru optimile Ligii Campionilor, iar capul de afiș a fost meciul dintre PSG și Manchester United. Astfel, eternii rivali Lionel Messi (34 de ani) și Cristiano Ronaldo (36 de ani) vor fi din nou adversari direcți pe terenul de fotbal, chiar in primul sezon de cind…

- Noul antrenor al echipei de fotbal Manchester United, germanul Ralf Rangnick, a adus la clubul de pe Old Trafford un psiholog sportiv, compatriotul sau Sascha Lense, a anuntat marti presa internationala, anunța Agerpres. Rangnick il cunoaste pe Lense din perioada in care tehnicianul a fost…

- Starul portughez Cristiano Ronaldo a depasit bariera de 800 de goluri marcate in cariera sa, joi seara, cu ocazia meciului castigat pe teren propriu de echipa sa, Manchester United, cu scorul de 3-2, in fata formatiei Arsenal Londra, in cadrul etapei a 14-a a campionatului de fotbal al