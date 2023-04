Stiri pe aceeasi tema

- FC Sevilia are șansa sa caștige cel de-al șaptelea trofeu Europa League, echipa spaniola fiind calificata in faza sferturilor de finala și in acest sezon. Manchester United vs Sevilia se joaca pe 13 aprilie alaturi de celelalte trei partide din prima manșa a „sferturilor”.

- Sferturile de finala ale Ligii Europa si posibilele confruntari din semifinale s-au stabilit, vineri, in urma tragerii la sorti care a avut loc la Nyon.Sferturile de finala Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- S-au aflat care sunt echipele calificate in sferturile Europa League, dar si in sferturile Conference League. Tragerea la sorti va avea loc vineri, de la ora 12, iar ulterior se vor afla si sferturile din UEFA Champions League, la ora 13:00. Juventus si Manchester United si-au respectat statutul de…

- Returul „optimilor” Europa League programeaza astazi 8 infruntari tari. Primele, avand cap de afiș Betis Sevilla - Manchester United, incep la ora 19:45 și sunt live pe GSP.ro. Tragerea la sorți pentru faza sferturilor de finala are loc vineri, 17 martie. Finala ediției este programata pe 31 mai, pe…

- Manchester United a facut un pas important spre sferturile de finala ale Europa League la fotbal, dupa ce a dispus cu 4-1 de Betis Sevilla, joi seara, pe Old Trafford, intr-un meci din prima mansa a optimilor de finala.

- Barcelona a incheiat o noua campanie europeana dezamagitoare, dupa ce formația antrenata de Xavi Hernandez a fost eliminata in play-off-ul UEFA Europa League de catre cei de la Manchester United (2-1, 4-3 la general).

- Xavi Hernandez, antrenorul Barcelonei, a comentat eliminarea suferita de catalani in play-off-ul pentru „optimile” Europa League, acolo unde formația blaugrana a fost invinsa de Manchester United (3-4 la general). Joi seara, Barca a cedat pe „Old Trafford”, 1-2, deși la pauza avea calificarea asigurata. …

- CSM Bucuresti are asigurata calificarea in sferturile Ligii Campionilor, dupa ce echipa Odense (locul 3 in grupa B) a fost invinsa, sambata, de formația norvegiana Vipers, detinatoarea trofeului. CSM Bucuresti este pe locul 2, iar primele doua clasate obtin biletele spre sferturi, noteaza agenția News.ro…