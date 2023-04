Stiri pe aceeasi tema

- Echipa spaniola FC Sevilla a invins joi seara, pe teren propriu, formatia engleza Manchester United, scor 3-0, in mansa secunda a sferturilor de finala din Liga Europa. Sevilla s-a calificat pentru semifinale.FC Sevilla a dominat meciul si a deschis scorul repede, in minutul 8, prin En-Nesyri, la…

- Meciurile-retur din „sferturile” Europa League se disputa joi seara, de la ora 22:00, liveTEXT pe GSP.ro și in direct la Pro Arena. Ce s-a intamplat in turul din urma cu o saptamana? Manchester United a remizat cu Sevilla, 2-2, dupa ce a condus cu 2-0, astfel ca tremura pentru calificare, in timp ce…

- Manchester United – Sevilla 2-2 a fost meciul serii din sferturile Europa League. Partida de pe Old Trafford a fost in format live score, pe AS.ro. AS Roma si Juventus au jucat si ele in aceasta seara. Toate rezultatele serii, din sferturile Europa League si Conference League, sunt pe AS.ro. Manchester…

- Prima manșa a sferturilor de finala ale UEFA Europa League a adus infrangerea surprinzatoare a Romei pe terenul celor de la Feyenoord. In schimb, Manchester United a condus Sevilla cu 2-0, dar a fost egalata in final.

- LIVE BLOG Meciurile zilei din campionatele de top ale Europei sunt pe www.as.ro. Toate fazele importante din duelurile stelare sunt AICI. Rezultatele sunt aici. Update 23:15: Kylian Mbappe reușește „dubla” iar meciul de pe Stade Velodrome este decis! Update 22:15: Kylian Mbappe și Lionel Messi fac show…

- Manchester United – Barcelona 2-1 a fost meciul serii din play-off-ul Europa League și a putut fi urmarit live score pe AS.ro. Catalanii lui Xavi sunt OUT din Europa. Toate rezultatele, din meciurile zilei din play-off-ul Europa League sunt pe AS.ro! Manchester United – Barcelona 2-1! Catalanii lui…

- FC Barcelona a fost eliminata in play-off-ul UEFA Europa League de Manchester United, scor 2-1 pe Old Trafford, dupa 2-2 in meciul tur. Juventus Torino și Sevilla merg in optimi, in timp ce Monaco, PSV și Ajax Amsterdam parasesc competiția.