Stiri pe aceeasi tema

- Prima manșa a sferturilor de finala ale UEFA Europa League a adus infrangerea surprinzatoare a Romei pe terenul celor de la Feyenoord. In schimb, Manchester United a condus Sevilla cu 2-0, dar a fost egalata in final.

- S-au aflat care sunt echipele calificate in sferturile Europa League, dar si in sferturile Conference League. Tragerea la sorti va avea loc vineri, de la ora 12, iar ulterior se vor afla si sferturile din UEFA Champions League, la ora 13:00. Juventus si Manchester United si-au respectat statutul de…

- La patru zile dupa infrangerea umilitoare suferita in fața lui Liverpool, Manchester United și-a recapatat moralul cu o victorie categorica, cu 4-1 (1-1) impotriva lui Betis Sevilla și in fața propriilor fani, pe Old Trafford, in prima manșa a optimilor UEFA Europa League.Echipa lui Erik ten Hag,…

- Manchester United a facut un pas important spre sferturile de finala ale Europa League la fotbal, dupa ce a dispus cu 4-1 de Betis Sevilla, joi seara, pe Old Trafford, intr-un meci din prima mansa a optimilor de finala.

- Manchester United – Barcelona 2-1 a fost meciul serii din play-off-ul Europa League și a putut fi urmarit live score pe AS.ro. Catalanii lui Xavi sunt OUT din Europa. Toate rezultatele, din meciurile zilei din play-off-ul Europa League sunt pe AS.ro! Manchester United – Barcelona 2-1! Catalanii lui…

- FC Barcelona a fost eliminata in play-off-ul UEFA Europa League de Manchester United, scor 2-1 pe Old Trafford, dupa 2-2 in meciul tur. Juventus Torino și Sevilla merg in optimi, in timp ce Monaco, PSV și Ajax Amsterdam parasesc competiția.

- Barcelona s-a distrat cu Sevilla, in timp ce Manchester City si Real Madrid au fost invinse la limita, in ultima runda. De cealalta parte, Ciprian Tatarusanu a fost invins cu scorul de 1-0 de Inter, in derby-ul din Milano. Tottenham a invins-o pe Manchester City cu scorul de 1-0. Cu acelasi scor a pierdut…

- Liverpool a fost zdrobita de Brighton, intr-unul din meciurile tari ale zilei, in timp ce Manchester United s-a impus dramatic in derby-ul cu Manchester City. Inter a invins-o la limita pe Verona, scor 1-0, in Serie A. Cele mai importante meciuri ale zilei au putut fi urmarite in format live score,…