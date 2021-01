Manchester United a remizat cu Arsenal Londra

Stiri pe aceeasi tema

- Campioana en titre a Angliei, Liverpool, a pus capat unei serii de cinci meciuri consecutive fara victorie in Premier League. „Cormoranii“ au invins in deplasare, cu scorul de 3-1, formatia Tottenham Hotspur. Meciul de joi seara a contat pentru etapa a 20-a. „Cormoranii“ s-au impus in partida de la…

- Manchester United a invins pe teren propriu, cu scorul de 2-1, pe Aston Villa, intr-o partida din cadrul etapei a 17-a din Premier League, disputata in prima zi a anului 2021. Elevii antrenorului Ole Gunnar Solskjaer s-au impus prin golurile lui Anthony Martial (40) si Burno Fernandes (61 – penalty),…

Formatia Everton a invins, sambata, pe teren propriu, cu scorul de 2-1, echipa Arsenal Londra, intr-un meci din etapa a XIV-a a campionatului Angliei, anunța news.ro. Au marcat Holding '22 (autogol) si Mina '45 pentru gazde, respectiv Pepe '35 (penalti) pentru Arsenal.

- Formatia Tottenham Hotspur a terminat la egalitate, scor 1-1, partida disputata duminica, in deplasare, cu echipa Crystal Palace, in etapa a XII-a a campionatului Angliei, relateaza News.ro. Au marcat Schlupp ’81 pentru Crystal Palace si Kane ’24 pentru Tottenham. Tot duminica, Southampton…

Formatia Manchester United a invins, sambata seara, in deplasare, cu scorul de 3-1, echipa West Ham, intr-un meci din etapa a XI-a a campionatului Angliei, informeaza News.ro. Gazdele au deschis scorul prin Soucek, in minutul 38. Pentru invingatori au inscris Pogba '65, Greenwood '68 si Rashford…

Formatia Newcastle a invins, vineri, in deplasare, cu scorul de 2-0, echipa Crystal Palace, in etapa X-a a campionatului Angliei, potrivit news.ro. Golurile au fost marcate de Callum Wilson '88 si Joelinton '90.

Formatia Chelsea Londra a invins, sambata, in deplasare, cu scorul de 2-0, echipa Newcastle United, intr-un meci din etapa a noua a campionatului Angliei, anunța news.ro. Golurile au fost marcate de Fernandez '10 (autogol) si Abraham '65.

- Echipa Arsenal Londra a invins in deplasare, cu scorul de 1-0, formatia Manchester United, duminica, intr-o partida din cadrul etapei a 7-a adin Premier League. Oaspetii au marcat unicul gol al intalnirii de pe Old Trafford in repriza secunda, prin atacantul gabonez Pierre-Emerick Aubameyang, care a…