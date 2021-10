Stiri pe aceeasi tema

- Manchester United a suferit primul eșec din acest sezon de Premier League, scor 0-1, contra lui Aston Villa, chiar pe Old Trafford. Cristiano Ronaldo a jucat tot meciul, iar Edison Cavani și-a facut revenirea pentru ultimele opt minute. Manchester United nu a reușit sa marcheze in poarta lui Emiliano…

- Manchester United a pierdut meciul de pe teren propriu cu Aston Villa, scor 0-1. In prelungiri, „diavolii” au ratat un penalty, prin Bruno Fernandes. Singurul gol al partidei a fost marcat de Kortney Hause: „cap” la colțul scurt, din corner, minutul 88.E primul meci de la revenirea lui Cristiano Ronaldo…

- Formatia Manchester City a invins, sambata, in deplasare, cu scorul de 1-0, echipa Chelsea, intr-un meci din etapa a sasea a campionatului Angliei. Golul a fost marcat de Gabriel Jesus, in minutul 53. Tehnicianul Pep Guardiola a stabilit sambata un record, el devenind antrenorul cu…

- Formatia Chelsea Londra a invins, sambata, pe teren propriu, cu scorul de 3-0, echipa Aston Villa, intr-un meci contand pentru etapa a patra a campionatului Angliei, potrivit news.ro. Citește și: RAPORT BOMBA privind ASASINATUL EXPLOZIV de la ARAD-Angajați MApN ce ar putea face parte din anturajul...…

- Antrenorul echipei engleze de fotbal Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, a confirmat vineri prezenta vedetei portugheze Cristiano Ronaldo pe teren la partida cu Newcastle United, sambata, in etapa a 4-a din Premier League, scrie DPA. Ronaldo (36 ani) s-a antrenat normal cu restul…

- Atacantul portughez Cristiano Ronaldo, care s-a transferat recent de la Juventus Torino la Manchester United, este jucatorul cel mai bine platit din prima liga a campionatului de fotbal al Angliei, urmat de internationalul belgian Kevin de Bruyne (Manchester City), conform cotidianului Le Soir.…

- Echipa de fotbal Manchester United, vicecampioana Angliei in sezonul trecut, s-a impus fara drept de apel, cu scorul de 4-0, in fata formatiei Everton, in ultimul meci de pregatire in vederea noului sezon, disputat sambata pe stadionul Old Trafford, in fata a 55.000 de spectatori. United a inscris…

- Cu moralul la pamânt dupa ce a ratat unul dintre penaltiurile Angliei în finala Euro 2020 și a fost jignit pe rețelele de socializare, Marcus Rashford a mai primit o veste proasta. Este nevoie ca jucatorul lui Manchester United sa fie operat la umar, urmând sa lipseasca trei luni de…