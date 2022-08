Stiri pe aceeasi tema

- Noul sezon de Premier League a inceput pe 5 august, atunci cand Arsenal s-a impus pe terenul celor de la Crystal Palace, scor 2-0. Meciurile lui Manchester United, Chelsea, Manchester City și Liverpool e posibil sa fie reprogramate Derby-ul dintre Manchester United și Chelsea este posibil sa fie reprogramat.…

- Chindia pierde meciul din cadrul etapei a 5-a, programat in deplasare, la FCSB. Chiar daca au avut un avantaj de doua goluri la pauza, prin reușitele lui Popadiuc (’22) și Post-ul Chindia primește 3 goluri in 10 minute și pierde meciul de la București cu FCSB. Avantajul de 2 goluri la pauza, nesemnificativ…

- Erling Haaland (22 de ani) a fost titular in meciul caștigat de Manchester City cu Bournemouth, scor 4-0, in etapa a doua din Premier League. Dupa un inceput furibund de sezon, cu doua goluri in poarta lui West Ham, Haaland a avut o prestație dezastruoasa cu Bournemouth. Nu doar ca nu a marcat, dar…

- Manchester United joaca in aceste momente cu Brentford, intr-un meci din etapa a doua din Premier League. La pauza, echipa lui Ten Hag era condusa cu 4-0. Este prima data in istoria Premier League cand Manchester United a primit 4 goluri in prima repriza, la un meci din deplasare. „Diavolii” au bifat…

- Erling Haaland (22 de ani), atacantul lui Manchester City, a oferit un interviu care adevenit viral la finalul meciului dintre „cetațeni” și West Ham, scor 2-0, din prima etapa din Premier League. Norvegianul a reușit o „dubla” la debutul in campionatul Angliei, dar a avut șansa unui hattrick. Gasit…

- Erling Haaland (22 de ani) a debutat cu doua goluri in Premier League, in victoria lui Manchester City cu West Ham, 2-0, și l-a incantat pe Guardiola. Pep a apreciat tupeul lui Haaland de a executa penalty-ul din care a și deschis scorul, in ciuda faptului ca este nou-venit la echipa. Pep Guardiola,…

- Chiar daca nu a impresionat in primele meciuri disputate in tricoul celor de la Manchester City, Erling Haaland a inscris ambele goluri ale „cetațenilor” in prima etapa din Premier League, scor 2-0 impotriva celor de la West Ham.

- GSP.ro prefațeaza noul sezon de Premier League. Manchester City și Liverpool, alt duel pasionant pentru titlu. Și Pep Guardiola, și Jurgen Klopp au un varf nou, proaspat, de clasa: Erling Haaland vs Darwin Nunez. Din acest sezon, Premier League se muta de la Eurosport. Cel mai important campionat al…