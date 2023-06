Stiri pe aceeasi tema

- Manchester City a sarbatorit castigarea celui de-al noualea sau titlu de campioana a Angliei cu o victorie la limita pe teren propriu in fata formatiei Chelsea Londra (1-0), duminica, intr-o partida contand pentru etapa a 37-a (penultima) din Premier League, potrivit Agerpres.Unicul gol al intalnirii…

- Eliminata dramatic de Real Madrid in urma cu un an, Manchester City și-a luat revanșa, a surclasat cea mai titrata echipa din istoria Champions League (14 trofee) și s-a calificat in marea finala de la Istanbul. La finalul partidei de pe Etihad Stadium (4-0), antrenorul Pep Guardiola a fost entuziasmat…

- Manchester City - Arsenal, meci contand pentru etapa a 33-a din campionatul Angliei, este programat, miercuri, 25 aprilie, de la ora 22:00, pe Etihad Stadium, si va fi transmis in direct de Digi Sport 1, Orange Sport 1 si Prima Sport 1.Manchester City si Arsenal, primele doua clasate, se intalnesc cel…

- Internationalul francez William Saliba, jucatorul liderului Arsenal Londra, accidentat la spate de pe 16 martie, va rata meciul de campionat din deplasare cu Manchester City, programat miercuri, si risca sa fie indisponibil pana la finalul sezonului, au anuntat surse din cadrul clubului.Conform cotidianului…

- Manchester City - Liverpool, meci contand pentru etapa a 29-a din campionatul Angliei, este programat, sambata, 1 aprilie, de la ora 14:30, pe Etihad Stadium, si va fi transmis in direct de Digi Sport 1, Orange Sport 1 si Prima Sport 1.

- Jack Grealish (27 de ani), extrema stanga de la Manchester City, a dezvaluit ce mananca dupa fiecare meci jucat acasa. Internaționalul englez este un fanatic al mancarii chinezești, pe care platește 53 de lire sterline dupa fiecare partida disputata pe Etihad Stadium. Ce mananca Jack Grealish dupa fiecare…

- Mario Vuskovic, international croat under 21, legitimat la Hamburger SV, a fost suspendat doi ani pentru dopaj, a anuntat Federatia Germana de Fotbal (DFB).Jucatorul in varsta de 21 de ani, care joaca la Hamburger SV din 2021, a fost depistat pozitiv cu EPO, scrie news.ro. Fii la curent cu…

- Fundasul echipei Arsenal, Takehiro Tomiyasu, nu va mai evolua in acest sezon, dupa ce a fost operat la genunchi, a anuntat, marti, clubul din Premier League. Fundasul dreapta japonez a iesit in minutul 9 al meciului din optimile Ligii Europa cu Sporting Lisabona.Antrenorul sau, Mikel Arteta, a spus…