Stiri pe aceeasi tema

- Presa internaționala este la picioarele lui Erling Haaland dupa „manita” din Manchester City – RB Leipzig 7-0! Atacantul celor de la Manchester City a reușit sa marcheze nu mai puțin de cinci goluri in meciul cu RB Leipzig, din returul optimilor Champions League. In partida tur, cele doua echipe au…

- Erling Haaland a avut prima reactie dupa „manita” reusita in Manchester City – Leipzig, scor 7-0, in returul optimilor de finala ale UEFA Champions League. Erling Haaland a inscris cinci goluri (22, 24, 45+2, 54, 57) si a spulberat mai multe recorduri. Pentru trupa lui Guardiola mai marcat si Gundogan…

- Inter Milano s-a calificat in sferturile de finala ale Ligii Campionilor pentru prima data din 2011 incoace, dupa ce a eliminat-o pe Porto in optimi. Italienii au caștigat cu 1-0 la general, singurul gol al dublei manșe fiind marcat in tur. Meciul de marți s-a incheiat indecis, cu 0-0, scrie Mediafax.Italienii…

- Chelsea – Dortmund 2-0 și Benfica – Club Brugge 5-1 au fost meciurile serii in optimile de finala ale Ligii Campionilor. Chelsea a reusit sa intoarca scorul din tur si s-a calificat in sferturile de finala. De cealalta parte, Benfica nu a avut nicio emotie cu Club Brugge. Dupa ce in tur, Chelsea a pierdut…

- Miercuri seara s-a incheiat manșa tur a optimilor de finala din UEFA Champions League. Manchester City a condus in Germania, dar Leipzig a egalat la 1, dupa o repriza secunda care i-a aparținut. Inter a dat lovitura in final, pe teren propriu, dupa ce Porto a ramas in inferioritate numerica, informeaza…

- Leipzig – Manchester City 1-1 si Inter – Porto 1-0 au fost meciurile serii din optimile UEFA Champions League, ambele fiind in format live text, pe AS.ro! Trupa lui Pep Guardiola a plecat doar cu o remiza din Germania, si totul se va decide la returul din Anglia! De cealalta parte, Inter s-a impus la…

- Manchester City s-a calificat in sferturile de finala ale Cupei Ligii Angliei, dupa ce a invins, joi, pe teren propriu, echipa Liverpool, detinatoarea titlului, scor 3-2, informeaza News.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Manchester City – Liverpool 3-2. Guardiola a castigat duelul cu Jurgen Klopp, iar Manchester City s-a calificat in sferturile de finala ale Cupei Ligii. Erling Haaland a avut nevoie de numai9 minute sa inscrie. Liverpool a egalat prin reusita lui Carvalho. City a preluat conducerea dupa golul lui Mahrez,…