Stiri pe aceeasi tema

- Revista americana de afaceri Forbes a anunțat ierarhia celor mai valoroase cluburi de fotbal de pe planeta. Real Madrid a fost detronata de nimeni alta decât FC Barcelona, clubul catalan fiind evaluat la 4,76 miliarde de dolari.FC Barcelona a reușit sa-și majoreze valoarea clubului cu…

- Manchester City, liderul campionatului de fotbal al Angliei, a invins pe teren propriu, cu scorul de 5-2, formatia Southampton, intr-o partida contand pentru etapa a 33-a din Premier League, disputata in devans miercuri seara, potrivit Agerpres. Kevin de Bruyne (15, 59) si Riyad Mahrez (40,…

- Liderul Manchester City a invins in deplasare, cu scorul de 1-0, formatia Arsenal Londra, duminica, in cadrul etapei a 25-a a campionatului de fotbal al Angliei, elevii antrenorului Pep Guardiola obtinand cu aceasta ocazie a 18-a victorie consecutiva in toate competitiile, potrivit Agerpres. "Cetatenii"…

- Liderul Manchester City a invins in deplasare, cu scorul de 1-0, formatia Arsenal Londra, duminica, in cadrul etapei a 25-a a campionatului de fotbal al Angliei, elevii antrenorului Pep Guardiola obtinand cu aceasta ocazie a 18-a victorie consecutiva in toate competitiile. "Cetatenii"…

- ​Manchester City a învins, duminica, în deplasare, cu scorul de 1-0, echipa Arsenal Londra, în etapa a XXV-a a campionatului englez Premier League.Raheem Sterling a marcat, în minutul 2.Aceasta a fost victoria consecutiva cu numarul 18 înregistrata de echipa…

- Pep Guardiola, antrenorul echipei Manchester City, invingatoare cu 4-1 in deplasare in fata lui FC Liverpool, duminica seara, in derby-ul etapei a 23-a din Premier League, a afirmat ca talentul jucatorilor sai a facut diferenta in acest meci, informeaza AFP, potrivit Agerpres. "Am inceput…

- ​Dupa ce timp de aproape patru ani a fost neînvinsa pe Anfield în Premier League (68 de meciuri), Liverpool a suferit a doua înfrângere la rând în doar doua saptamâni. "Cormoranii" au pierdut acasa cu Brighton, scor 1-0, ramân pe locul patru…

- Dupa victoria la limita, 1-0 pe propriul teren, cu ultima clasata, Sheffield United, Manchester City si-a consolidat primul loc in clasament, profitand si de egalul scos de concitadina si principala sa adversara Manchester United, 0-0 cu Arsenal, sambata, in etapa a 21-a din Premier League, potrivit…