- Manchester City și Borussia Monchengladbach disputa marți, de la ora 22:00, returul optimii de finala din UEFA Champions League. Partida poate fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Telekom Sport 2, Digi Sport 2 și Look Sport. ...

- Partida Liverpool vs RB Leipzig din mansa a doua a optimilor de finala ale Champions League va avea loc pe Puskas Arena din Budapesta, a anuntat UEFA.Daca partida ar fi avut loc în Anglia, Leipzig ar fi trebuit sa respecte o carantina stricta de zece zile la întoarcerea în tara,…

- "Avem multi bani ca sa cumparam jucatori incredibili. Tot timpul, castigam pentru bani, asta este advarat. Si nu putem face asta fara o buna calitate a jucatorilor", a spus Gaurdiola, in conferinta de presa dupa meciul Borussia Monchengladbach - Manchester City din Liga Campionilor. Manchester City…

- Real Madrid a invins, miercuri, in deplasare, cu scorul de 1-0 (0-0), echipa Atalanta, in prima mansa a optimilor de finala ale Ligii Campionilor. A marcat Mendy '86. In minutul 18, Freuler (Atalanta) a fost eliminat pentru un fault ca ultim aparator. Din lotul echipei madrilene…

- Borussia Monchengladbach - Manchester City se joaca azi, de la 22:00, in prima manșa din optimile de finala ale Ligii Campionilor. Confruntarea va avea loc la Budapesta, pe Puskaș Arena, din cauza restricțiilor de calatorie pe care le-au primit englezii. Manchester City este favorita clara in dubla…

- Meciul dintre echipa germana Borussia Moenchengladach si formatia engleza Manchester City, din cadrul primei manse a optimilor de finala ale Ligii Campionilor la fotbal, se va disputa la Budapesta, pe Puskas Arena, la data neschimbata de 24 februarie, a anuntat UEFA, citata de AFP, potrivit Agerpres.…

- Meciul Leipzig - Liverpool din prima mansa a optimilor de finala ale Ligii Campionilor va avea loc la Budapesta, pe Puskas Arena, la 16 februarie, de la ora 22:00, a anuntat, duminica, UEFA.Leipzig nu poate primi pe propriul stadion echipa engleza din cauza restrictiilor de calatorie puse în…

- Chelsea - Manchester City se joaca azi, de la 18:30, intr-o partida din cadrul etapei a 17-a din Premier League. Frank Lampard e sub presiune și are nevoie de victorie in fața lui Guardiola pentru a nu-și complica existența pe Stamford Bridge. Inaintea confruntarii directe, Chelsea și City au același…