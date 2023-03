Stiri pe aceeasi tema

- Erling Haaland a intrat definitiv in istoria lui Manchester City dupa cele cinci goluri marcate in poarta lui Leipzig, in returul optimilor din UEFA Champions League. Atacantul de 22 de ani a facut un meci fabulos si a batut un record care data din 1929. Haaland a ajuns la 39 de goluri in 36 de […]…

- Erling Haaland a avut prima reactie dupa „manita” reusita in Manchester City – Leipzig, scor 7-0, in returul optimilor de finala ale UEFA Champions League. Erling Haaland a inscris cinci goluri (22, 24, 45+2, 54, 57) si a spulberat mai multe recorduri. Pentru trupa lui Guardiola mai marcat si Gundogan…

- Erling Haaland (22 de ani) a inscris CINCI goluri in meciul dintre Manchester City și RB Leipzig, returul optimilor Champions League, și se lauda cu cateva statistici uluitoare. Haaland a inceput meciul din aceasta seara cu 28 de goluri inscrise in 24 de meciuri in cea mai importanta competiție intercluburi.…

- Pep Guardiola (52 de ani), managerul lui Manchester City, nu a facut nicio schimbare un meci intreg la 1-1 cu Leipzig, in turul „optimilor” Ligii Campionilor. „Am opțiunea celor cinci inlocuiri, dar nu sunt obligat”, a spus Guardiola, anunțand: „La retur, poate incep cu noua atacanți”. Pep Guardiola…

- Starul argentinian Lionel Messi "are usile deschise" la FC Barcelona, iar revenirea sa pe Camp Nou depinde doar de el, a declarat antrenorul echipei spaniole de fotbal, Xavi Hernandez, citat de agentia EFE. "Aceasta este casa sa si are usile deschise. Nu exista nicio indoiala. El este un prieten, suntem…

- Leipzig – Manchester City 1-1 si Inter – Porto 1-0 au fost meciurile serii din optimile UEFA Champions League, ambele fiind in format live text, pe AS.ro! Trupa lui Pep Guardiola a plecat doar cu o remiza din Germania, si totul se va decide la returul din Anglia! De cealalta parte, Inter s-a impus la…

- Fotbalistul echipei Manchester City, Kevin De Bruyne, va rata meciul cu Leipzig, din prima mansa a optimilor Ligii Campionilor, deoarece este bolnav, relateaza Reuters, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Fotbalistul formatiei Manchester City, Kevin De Bruyne, a declarat ca norvegianul Erling Haaland, colegul sau de echipa, este atat de obsedat sa inscrie incat ar putea ajunge in cariera la 800 de goluri marcate, relateaza The Guardian, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…