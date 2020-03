Stiri pe aceeasi tema

- Adrian Motoaca (40 de ani), fostul medic al lui Dinamo, a vorbit in exclusivitate pentru GSP.ro despre pandemia de coronavirus care a afectat din plin Liga 1 și intreg sportul romanesc și mondial. Medic specializat in Medicina Sportiva la Spitalul Județean Ialomița, acesta a explicat de ce nu s-au…

- Federatia Romana de Diabet, Nutritie si Boli (FRDNB) metabolice le recomanda persoanelor cu diabet zaharat sa adopte o serie de masuri suplimentare fata de restul persoanelor, in timpul pandemiei cu coronavirus. „Persoanele cu DZ pot avea un risc crescut pentru infectii, deci si pentru cele cu Covid…

- Ziarul Unirea Gest SENZAȚIONAL al unei familii din Alba care pune la dispoziția cadrelor medicale un apartament și mașina, ca sprijin in lupta impotriva COVID-19 Gest senzațional facut de o familie din Alba Iulia, care pune la dispoziția medicilor un apartament și chiar mașina personala, dorind astfel…

- Pe masura ce masurile de combatere a raspandirii cu COVID-19 se inaspresc incercam sa ne obisnuim cu statul acasa, dar si cu lucratul de acasa. Sociologii au aflat ca multi angajati pot fi mai productivi daca lucreaza de acasa.

- Parlamentul European (PE) lucreaza cu statele membre pentru a se asigura ca Uniunea Europeana poate achizitiona ventilatoare, masti si alte echipamente medicale pentru a fi puse la dispozitia spitalelor din intreaga Uniune, a anuntat luni PE intr-un comunicat postat pe site-ul sau.Saptamana…

- Agenția de pariuri MaxBet a introdus un pariu deplasat in oferta. Ce ajunge mai repede in Drumul Taberei: metroul sau antidotul pentru Covid-19. Intr-o perioada in care ofertele caselor de pariuri sunt sarace, lipsite de evenimente atractive, bookmakerii cauta sa inoveze. Pentru ca cele 14. ...

- Fumatorii sunt expusi unui risc mai mare in perioada epidemiei cu noul coronavirus, putand fi infectati mai usor si ajunge in stare critica. Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) pune accent pe renuntarea la fumat, in aceasta perioada de criza.

- Premierul norvegian Erna Solberg le-a spus luni copiilor norvegieni ca este OK sa fie speriati in aceste "zile speciale" ale pandemiei de coronavirus, transmite luni Reuters potrivit Agerpres. Tara nordica a invocat starea de urgenta pentru a inchide o paleta larga de institutii publice si private,…