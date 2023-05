Stiri pe aceeasi tema

- Campioana en titre din Liga Campionilor a fost umilita in returul din Anglia. Manchester City a facut un joc perfect in fața propriilor suporteri și s-a calificat in premiera in marea finala care va avea loc la Istanbul.

- Echipa spaniola Real Madrid a terminat la egalitate marti, pe teren propriu, scor 1-1, cu formatia engleza Manchester City, in prima mansa a semifinalelor Ligii Campionilor. CITESTE SI Gabriela Ruse s-a calificat pe tabloul principal la Roma (WTA) 21:59 30 Semifinalele Ligii Campionilor la handbal…

- Real Madrid intalnește, marți seara, pe teren propriu, de la ora 22.00, pe Manchester City, in manșa I a semifinalelor Ligii Campionilor la fotbal. In sferturi, Real a eliminat-o pe Chelsea Londra, pe care a invins-o in ambele manșe cu același scor de 2-0. City a trecut de Bayern Munchen, dupa 3-0 pe…

- Real Madrid – Manchester City si Milan – Inter sunt semifinalele Ligii Campionilor. De altfel, este pentru al doilea an consecutiv cand Real Madrid si Manchester City se intalnesc in semifinale. Vor fi doua semifinale de foc in Liga Campionilor. Real Madrid si Manchester City, dar si derby-ul milanez…

- Luis Figo, fostul mare jucator portughez al echipelor Real Madrid si FC Barcelona, a declarat, miercuri, ca echipele sale "favorite" pentru a castiga Liga Campionilor la fotbal in acest sezon sunt Manchester City si Bayern Munchen, dar a recunoscut ca si Real Madrid "conteaza mereu", informeaza agentia…

- In cursul zilei de vineri, la sediul UEFA din Nyon, a avut loc tragerea la sorți a sferturilor de finala din Liga Campionilor. Manchester City – Bayern și Real Madrid – Chelsea, in sferturile de finala din Liga Campionilor! Tragerea la sorți de la Nyon a decis și țintarul semifinalelor Poate cel mai…

- Manchester City, Inter, Bayern Munchen, AC Milan, Benfica, Chelsea, Real Madrid și Napoli sunt echipele calificate in sferturile de finala din Liga Campionilor. Finala actualei ediții de Liga Campionilor este programata pe 10 iunie 2023, la Istanbul, pe stadionul Olimpic Ataturk. Tragerea la sorți…

- Manchester City – RB Leipzig 7-0 și FC Porto – Inter 0-0 au fost meciurile din returul optimilor Champions League. Au putut fi urmarite in format LIVE TEXT pe AS.ro. Manchester City si Inter s-au calificat in sferturile de finala ale Ligii Campionilor. Manchester City a dat de pamant cu Leipzig, dupa…