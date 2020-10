Tenis: Irina Begu, calificata in ultimul tur al turneului WTA de la Ostrava

Jucatoare romana de tenis Irina Begu s a calificat in ultimul tur din cadrul turneului WTA de la Ostrava Cehia , dupa ce s a impus in trei seturi in fata rusoaicei Varvara Graciova, 6 7 5 7 , 6 2, 6 1.Invingatoare dupa doua ore de de joc, Irina Begu… [citeste mai departe]