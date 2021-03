Stiri pe aceeasi tema

- ​Manchester City a învins, duminica, în deplasare, cu scorul de 1-0, echipa Arsenal Londra, în etapa a XXV-a a campionatului englez Premier League.Raheem Sterling a marcat, în minutul 2.Aceasta a fost victoria consecutiva cu numarul 18 înregistrata de echipa…

- Manchester United a reușit scorul sezonului in Premier League, 9-0 in fața lui Southampton. Southampton traiește cate o umilința pe sezon. Campionatul trecut a primit 9 goluri de la Leicester, acum a venit randul „diavolilor roșii”. Echilibrul partidei s-a rupt in minutul 2, cand mijlocașul Alexandre…

- Dupa victoria la limita, 1-0 pe propriul teren, cu ultima clasata, Sheffield United, Manchester City si-a consolidat primul loc in clasament, profitand si de egalul scos de concitadina si principala sa adversara Manchester United, 0-0 cu Arsenal, sambata, in etapa a 21-a din Premier League, potrivit…

- Manchester United a devenit liderul primei ligi engleze de fotbal dupa ce a invins-o pe Fulham cu scorul de 2-1, miercuri, intr-un meci din etapa a 18-a. Londonezii au deschis scorul dupa doar cinci minute, prin Ademola Lookman, dar uruguayanul Edinson Cavani a restabilit egalitatea (21),…

- Southampton a reușit surpriza și a stopat-o pe Liverpool. "Sfinții" s-au impus cu 1-0, iar lupta la vârf este mai interesanta ca oricând. Managerul gazdelor, Ralph Hasenhuttl, a oferit imaginea zilei: la finalul partidei, austriacul s-a pus în genunchi și a început…

- Liverpool a suferit a doua înfrângere din actualul sezon de Premier League, formația lui Jurgen Klopp fiind depașita, în deplasare, de Southampton, scor 1-0. Confruntarea a facut parte din etapa cu numarul XVII. Unicul gol al meciului a fost marcat de Danny Ings, în minutul…

- Atacantul uruguayan Edinson Cavani, de la Manchester United, a fost suspendat trei jocuri si amendat cu 100.000 de lire sterline de Federatia engleza de fotbal, dupa ce a recunoscut ca a folosit un termen rasist, a anuntat forul britanic, joi, citat de Reuters. Fotbalistul sud-american a folosit cuvantul…

- Manchester United - Manchester City se joaca azi, de la 19:30, in derby-ul rundei a 12-a din Premier League. Dupa eliminarea din Liga Campionilor, Solskjaer e obligat sa caștige ca sa nu fie demis de pe Old Trafford. Derby-ul orașului Manchester le prinde pe United și City pe locuri cu care nu sunt…