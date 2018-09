Stiri pe aceeasi tema

- Decizie uimitoare luata de utoritati in urma cu doua zile. Mancatul pe strazi a fost interzis. Nu va speriati, nu este vorba de tara noastra, ci de Italia, mai exact legea este valabila pentru orasul Florenta. Autoritatile au decis sa interzica mancatul pe strazi, atat pentru localnici, cat si pentru…

- Compania Clever Taxi a anuntat ca a inițiat o plangere formala la Comisia Europeana cu privire la inițiativa Primariei Bucuresti de a interzice accesul liber la aplicațiile de tip agregator. “Decizia PMB de a supune la vot regulamentul cadru de organizare și executare a activitații de taxi in Municipiul…

- Incepand de miercuri, 9 iulie, pana vineri, 27 iulie, intre orele 8.00 si 18.00, echipele Citadin SA vor lucra, in functie de conditiile meteorologice, pe strada Carpati din cartierul Nicolina II. Circulatia auto pe aceasta artera va fi oprita, iar autovehiculele vor putea circula pe rutele marcate…

- Val de reactii dupa ce imagini cu un barbat care lovea o masina cu o bara metalica si il ameninta pe sofer, pe o strada din Pitesti, au fost postate pe Facebook. Pe filmare apare un politist care nu ar fi intervenit, starnind nemultumirea oamenilor.

- Incepand 14 iunie și pana pe 25 august, circulația rutiera in strada București va fi inchisa in perimetrul strazilor Banulescu-Bodoni și Pușkin. Ruta de troleibuz nr. 3 se suspenda. Itinerarul rutei de troleibuz nr. 2 se modifica: de la str. Gh. Asachi troleibuzele vor circula pe str. Pan Halippa, Ismail,…

- Marți seara, in jurul orei 19:30, pe strada Oasului din Cluj-Napoca, s-a produs o coliziune intre un autovehicul si o motocicleta. In urma impactului, motociclistul, un barbat, in varsta de 32 de ani, din Cluj-Napoca, a decedat. Autovehiculul era condus de catre o femeie, de circa 30 de ani, din Cluj-Napoca,…

- Primaria Carei a dat in folosinta blocurile nou construite de pe strada Tireamului ca locuinte sociale in octombrie 2016. Pentru depunerea dosarului de obtinere de locuinte sociale nu a fost facuta nici o instiintare mediatizata constant asa ca doar cine a fost mai aproape de sursa a avut cunostinta…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au fost solicitati in aceasta dupa amiaza sa intervina pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un autoturism parcat pe strada Martisorului din Constanta. Din primele informatii nu sunt victime. Sursa foto…