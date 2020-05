Stiri pe aceeasi tema

Persoanele care raman active pana la varste inaintate sunt mai sanatoase, mai puțin stresate și se bucura mai mult de viața, așadar, este esențial sa faci cat mai multa mișcare in fiecare zi. Daca...

- Gatitul se poate transforma intr-o adevarata experienta Chefi la cutite daca ai la indemana cele mai cool accesorii smart pentru bucatarie. De la masurare pana la gatit, accesoriile smart iti fac viata mult mai usoara iar experienta gatitului devine mult mai ingenioasa si placuta.

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a tras un semnal de alarma cu privire la utilizarea tratamentelor tradiționale, pe baza de plante, pentru combaterea noului coronavirus. Experții OMS susțtin ca sprijina folosirea remediilor traditionale testate stiintific, adaugand ca medicina complementara are…

- Kim Jong-un este „in stare vegetativa” in urma unei operatii cardiovasculare esuate, potrivit echipei medicale care se ocupa in prezent de dictatorul din Coreea de Nord, sustine mass-media japoneza.

- Centrul de Cultura al Judetului Covasna va prezenta luna aceasta, online, mai multe filme documentare avand ca tema mestesugurile traditionale din zona, realizate in ultimii ani in cadrul unui proiect finantat din fonduri norvegiene. Directorul institutiei, Imreh Marton Istvan, a declarat, marti, ca…

- Un italian și o moldoveanca au ramas blocați intr-o parcare din Florida, din cauza restricțiilor impuse de autoritațile americane pe fondul pandemiei de coronavirus, conform miamiherald.com. Aldo Giaquinto, 38 de ani, și sotia sa, basarabeanca Vera Kozlovskaia, 35 de ani, au plecat intr-o calatorie…

- BMW Group a incheiat cu succes anul financiar 2019, in care a continuat tendinta ascendenta a rentabilitatii in trimestrul al patrulea. In acelasi timp, in perioada octombrie-decembrie 2019, veniturile au atins un nou maxim istoric pentru un trimestru, reflectand proportia in crestere a automobilelor…

- Formația timișoreana TM Groove va susține sambata 14 martie de la ora 20 un concert care va fi transmis live prin intermediul rețelei de socializare Facebook inclus in seria „Bucataria lui Flocea“. „Seria de concerte «Bucataria lui Flocea» a pornit de la o repetiție de a noastra inaintea unui concert…