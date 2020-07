Mancaruri si alimente care iti pastreaza imunitatea ridicata in perioada de pandemie Bucatariile lumii au secrete nenumarate privind asocierea de ingrediente care transforma un preparat intr-o adevarata delicatesa, dar care aduc si un aport de nutrienti indispensabili unei imunitati crescute, care ne fereste de boli diverse, in special in aceasta perioada. Este bine cunoscut faptul ca aportul de vitamine si minerale din surse naturale ne fac corpul mai puternic, mai rezistent in fata bolilor. Asa ca mergem in Vacanta Culinara pentru a afla secretele garniturilor din bucatariile internationale care ne incanta prin gust, dar ne si hranesc organismul si il revigoreaza. … Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- COVID-19 dubleaza costurile pentru alegerile locale din 27 septembrie. Presedintele Autoritatii Electorale Peranente are emotii pentru alegerile pe timp de pandemie, informeaza Mediafax.Citește și: Ministrul Muncii anunța MASURI SPECIALE pentru angajații sanatoși, trimiși acasa in cazul focarelor…

- Preferința pentru cumparaturile online se afla in creștere, grija pentru sanatate fizica și mentala a devenit la fel de mare ca cea pentru locul de munca, in timp ce intențiile privind cheltuielile sunt...

- Un judecator polonez critic fata de reformele judiciare controversate adoptate de conservatorii nationalisti aflati la putere si-a pastrat marti imunitatea, conform deciziei unei noi camere disciplinare a carei existenta este la randul sau chestionata de Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE),…

- In perioada de pandemie crama GRAMMA a dat lovitura cu vinurile de pe online. Marian Olteanu, administrator GRAMMA Wines, impreuna cu echipa cramei au reușit sa vanda cu succes vinuri de toate soiuri, clienții avand la dispoziție un “Pachet de izolare” cu patru sticle, acesta fiind livrat de producator…

- Ziarul Unirea Cine este aiudeanul care a distribuit 500 pachete cu alimente pe timp de pandemie și in perioada starii de urgența Ciprian Bogdan s-a nascut in Aiud in urma cu 40 ani. In anul 1999 a plecat in Timișoara, unde spune el ca acolo s-a format ca om. Oamenii/sistemul/valorile erau diferite acolo.…

- Asociația pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului (APDT) Timiș anunta o serie de masuri pentru promovarea judetului in perioada post-pandemie. Printre acestea se numara sprijinirea operatorilor de turism, informatizarea prin intermediul aplicatiei Discover Timis, precum si repromovarea unor proiecte…

- Andreea Balan se afla de aproape 2 luni in izolare in propria casa alaturi de fiicele sale, dar și de mama ei și se bucura de fiecare moment in compania celor mici. Totuși, chiar și așa, vedeta nu uita sa aiba un corp de invidiat și face sport zi de zi.

- PodcasturiAvocat: Cu ce probleme se confrunta moldovenii pe timp de pandemie In cadrul unui interviu acordat pentru Sputnik Moldova, avocatul Andrei Baș a menționat ca in aceasta perioada practic toate consultațiile sunt oferite online. Pentru a-și putea continua activitatea, avocatul comunica cu…