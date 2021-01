Mâncăruri de slăbit. 5 rețete rapide și simple Sarbatorile de iarna au trecut, dar pentru unii dintre noi kilogramele in plus au ramas, mai ales dupa preparatele delicioase de la care nu am putut sa ne abținem. Daca vreți sa scapați de ele, ei bine, noi va prezentam o varianta pe cat de gustoasa, pe atat de avantajoasa, mai exact, 5 rețele rapide și simple de mancaruri de slabit! Citeste articolul mai departe pe spynews.ro…

Sursa articol: spynews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Abia au trecut Sarbatorile și probabil mulți dintre noi ne confruntam acum cu cateva kilograme in plus. Iata niște rețete sanatoase care te vor ajuta sa slabești. Sanatatea este cea mai importanta și ne putem ingriji de ea mai ales prin alimentație.

- In anii trecuti, actorul Ion Haiduc obisnuia sa urce in masina si sa plece prin tara pentru a petrece sarbatorile de Craciun si Anul Nou. Acum, "cu noile reguli", sarbatorile lui vor fi acasa. "In primul rand, chestia cu 'nimic nu va mai fi la fel', sloganul dupa 2001 - intamplator am fost la…

- Sprancenele sunt elementul care definește personalitatea unei persoane. Emoțiile sunt vizibile printr-o ridicare de spranceana, fața devenind ca o carte deschisa. Fericire, tristețe, uimire. Niciuna dintre aceste stari nu ar fi vizibile daca nu ar fi sprancenele. Sprancenele groase si naturale sunt…

- Ne aflam in Postul Craciunului, al doilea post ca importanța, dupa cel al Paștelui. In postul Craciunului sunt și zile in care se poate manca pește pe saturate. Aceste dezlegari au loc de obicei in zilele de sambata și duminica. Iata doua rețete manastirești cu pește. 2 rețete manastirești cu pește…

- Mastercard și TransferGo au anunțat un parteneriat prin care permit clienților din 20 de țari europene, inclusiv din Romania, sa faca transferuri internaționale de bani de pe orice card sau cont bancar direct pe un card de debit sau credit Mastercard. Cu ajutorul soluției Mastercard SendTM, utilizatorii…

- Gogoșile, ar spune mulți bucatari, sunt cele mai simple deserturi pe care orice gospodina ar putea sa le faca, intr-un timp scurt și fara prea mult deranj și ingrediente! In deosebi, celor care țin post, acest desert este unul printre puținele care se pot servi și este și gustos. Iata cele ma simple…

- Raceala este una dintre cele mai frecvente afecțiuni din cauza carora oamenii sufera in sezonul rece, iar cei care doresc sa-și prepare singuri acasa siropuri de tuse au la dispoziție in rindurile de mai jos patru rețete simple, care pot fi preparate intr-un timp relativ scurt. 4 rețete simple de siropuri…

- Dulceața de gutui se numara printre cele mai iubite deserturi. Și cum altfel ai putea sa uiți mirosul fructelor imbibate in zahar și puse la fiert? Iarna se apropie cu pași repezi, astfel ca ar fi pacat sa nu-ți umpli camara cu cateva borcanașe. Iata cateva rețete simple pentru prepararea acestui dulce!