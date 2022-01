Stiri pe aceeasi tema

- Organizatorii JO de iarna 2022 de la Beijing au anuntat ca luni a fost depistat primul caz de coronavirus la un membru al unei echipe olimpice care a sosit in China pentru participarea la intrecerea sportiva, scrie DPA. Nu a fost indicata echipa din care acesta facea parte, mentionandu-se…

- Romania va participa la Jocurile Olimpice de iarna de la Beijing (China) cu cel putin 19 sportivi, fiind posibil ca in aceasta saptamana sa mai primeasca din partea federatiilor internationale alte patru locuri prin redistribuire, a declarat, marti, pentru AGERPRES, seful delegatiei tricolore, Florin…

- Comitetul International Olimpic (CIO) a facut apel, miercuri, la participantii la Jocurile Olimpice de iarna de la Beijing (4-20 februarie) la "o vigilenta extrema", in timp ce actualul val de Covid-19 ar putea impiedica unii dintre sportivii calificati sa plece spre China, informeaza AFP, relateaza…

- Un oras din centrul Chinei, cu o populatie de peste un milion de locuitori, a intrat în lockdown dupa descoperirea a trei cazuri asimptomatice de COVID-19, cu o luna înainte de Jocurile Olimpice de Iarna de la Beijing, informeaza marti AFP citata de Agerpres.De la începutul…

- Yuzhou, un oras din China, cu o populatie de peste un milion, a intrat in lockdown dupa ce au fost descoperite trei cazuri asimptomatice de infectare cu coronavirus. Autoritatile din orasul Yuzhou, situat in provincia Henan la aproximativ 800 km sud de capitala Beijing, i-au anuntat luni seara pe cei…

- Doi înalti responsabili ai Partidului Comunist au fost destituiti duminica de autoritatile orasului chinez Xi'an (nord), unde numarul de cazuri de coronavirus este în scadere dupa 12 zile de lockdown, potrivit cifrelor oficiale publicate luni, informeaza AFP.Duminica seara, autoritatile…

- Orasul chinez Xian, aflat în carantina, a anuntat duminica o ”dezinfectare totala" si o înasprire a restrictiilor, în conditiile în care China înregistreaza un numar record de contaminari cu COVID-19 pentru ultimele 21 de luni, informeaza AFP citata de Agerpres.…

- Autoritațile chineze au impus miercuri, 22 decembrie, carantina in orașul Xi’an, in nord, care are 13 milioane de locuitori, din cauza creșterii cazurilor de Covid-19, la mai bine de o luna de la Jocurile Olimpice de iarna de la Beijing. Orașul, cunoscut pentru armata sa de teracota, a restricționat…