Mâncarea și sucurile au ,,tocat” cel mai mult veniturile populației, în 2023 Produsele alimentare si bauturile nealcoolice au reprezentat, in 2023, principalele cheltuieli ale populației, in 2023, la o valoare medie de 1.351 de lei pe gospodarie, ceea ce a insemnat o pondere de 35 la suta, din total consum, arata datele Institutului Național de Statistica. Acestea sunt urmate ca marime de cheltuielile lunare destinate pentru locuința, […] The post Mancarea și sucurile au ,,tocat” cel mai mult veniturile populației, in 2023 appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Veniturile totale medii lunare au fost de 7.175 lei pe o gospodarie in 2023 si de 2.872 lei pe persoana, in crestere cu 11%, respectiv, cu 11,5% fata de anul 2022, potrivit datelor Institutului National de Statistica (INS). Cheltuielile totale medii lunare ale populatiei au fost, in anul 2023, de 6.223…

- Prețurile au crescut inainte de Paște. Produsele tradiționale și nu numai nu sunt accesibile pentru toți romanii. Trei felii de cozonac au ajuns sa coste 70 de lei intr-un lanț cunoscut de supermarketuri din Romania. Jurnalista Mihaela Moise a cumparat o bucata de cozonac dupa ce fetița sa i-a cerut…

- Deși inflația a scazut, romanii nu iși permit nici acum sa cumpere alimente pentru ca prețurile au ramas la fel de mari. De Paște, romanii vor plati mai mult pentru carne, branzeturi, detergenți și medicamente.Potrivit ultimului raport al Institutului Național de Statistica, rata anuala a inflației…

- Deși inflația a scazut, romanii nu iși permit nici acum sa cumpere alimente pentru ca prețurile au ramas la fel de mari. De Paște, romanii vor plati mai mult pentru carne, branzeturi, detergenți și medicamente.Potrivit ultimului raport al Institutului Național de Statistica, rata anuala a inflației…

- Fenomenul de imbatranire demografica s-a accentuat anul trecut, in conditiile in care populatia varstnica de 65 ani si peste a depasit cu peste 27,5% populatia tanara de 0-14 ani, potrivit datelor Institutului National de Statistica, publicate vineri, scrie Agerpres.

- Veniturile totale medii lunare au fost de 7.504 lei pe o gospodarie in trimestrul IV 2023 si de 2.999 lei pe persoana, in crestere cu 2,8 atat pe o gospodarie cat si pe o persoana, fata de trimestrul precedent, potrivit datelor Institutului National de Statistica INS publicate vineri. Veniturile totale…

- Prețurile alimentelor sunt tot mai mari, iar specialiștii vorbesc in acest moment despre cel puțin trei tipuri de inflații. Una dintre ele este inflația ascunsa: adica un gramaj mai mic, dar același preț. Spre exemplu, in urma cu cinci ani in piețe o legatura cu cinci fire de patrunjel costa un leu,…

- Anul 2024 a debutat cu provocari semnificative pentru industria din Romania, cu o scadere alarmanta, de 4%, in producția industriala, fața de ianuarie 2023. Conform ultimelor date ale Institutului Național de Statistica , acest recul reflecta dificultați in mai multe sectoare cheie. Scadere accentuata…