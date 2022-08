Stiri pe aceeasi tema

- Un autocar cu turisti din Serbia, majoritatea minori, s-a rasturnat aseara pe o autostrada din sudul Bulgariei. 17 persoane au ajuns la spital, 12 ramanand internate, unele cu rani grave. Dintre acestea 8 sunt copii.

- ”Aproape 250.000 de turisti au vizitat Israelul in luna iulie, 2022 (fata de 49.200 in iulie, 2021 si 322.800 in iulie, 2019). Aceasta reprezinta o scadere cu doar 22,6% fata de aceeasi perioada a anului 2022 si o mare speranta pentru ca turismul din Israel sa se apropie in acest an de cifrele din 2019”,…

- CPI Property Group (CPIPG), unul dintre cei mai mari proprietari imobiliari din Europa, in urma preluarii pachetului majoritar de acțiuni IMMOFINANZ, moment in care a ajuns la un portofoliu de peste 18 miliarde de euro, va furniza serviciile de Asset Management pentru companiile IMMOFINANZ, potrivit…

- Astfel, comunele Dobra si Glodeni (jud. Dambovita), municipiul Turnu Magurele (jud. Teleorman), comunele Peciu Nou si Victor Vlad Delamarina (jud. Timis) si Chilia Veche (jud. Tulcea) vor primi fonduri pentru refacerea acoperisului si a structurii interioare ale unor unitati scolare afectate de precipitatiile…

- Accident grav, marți dupa-amiaza, in localitatea Moisei din județul Maramureș: un autocar cu 51 de turiști din Polonia a intrat in gardul unei case. Reprezentanții ISU au transmis, in urma evaluarilor medicale, ca 8 persoane au fost transportate la spital pentru ingrijiri, iar șoferul autocarului a…

- Doi turiști au fost loviți de fulger in Bistrița-Nasaud cand se adaposteau sub un foișor. Este vorba despre un timișorean care a murit in urma incidentului și un clujean care a ajuns la spital pentru ingrijiri medicale.

- Exista un domeniu in care țara noastra ocupa un onorabil loc 4 la nivel mondial: este vorba despre un top al celor mai gustoase preparate, intocmit de Taste Atlas. Doar italienii, grecii si spaniolii ne intrec la bunatatile din farfurie.

