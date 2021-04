Mâncarea de tip fast-food poate te poate „prosti”? Oamenii de știința americani au concluzionat ca o dieta bogata in calorii și grasimi – denumita „dieta Occidentala” in comunitatea științifica este asociata cu lucruri deloc agreabile. Respectiv cu o memorie precara, anxietate crescuta și alte probleme cognitive. Mancarea de tip fast-food poate duce la deficiențe neurologice și cognitive mai tarziu in viața, cel puțin in cazul rozatoarelor, arata un studiu recent realizat in Statele Unite. Studiul reprezinta o concluzie generala a zeci de studii desfașurate pe șoareci. O alimentație bazata pe fast-food nu afecteaza doar metabolismul și greutatea,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Varianta de coronavirus extrem de contagioasa identificata pentru prima data in Marea Britanie nu provoaca boli mai severe, potrivit unui nou studiu efectuat pe pacienți spitalizați și publicat luni in revista medicala The Lancet , scrie Reuters . Tulpina, cunoscuta sub numele de B.1.1.7, a fost identificata…

- Vaccinul Moderna impotriva COVID-19 continua sa stimuleze productia de anticorpi și dupa sase luni de la administrare, arata un nou studiu publicat marti in The New England Journal of Medicine, potrivit CNN. Cu aceasta cercetare, folosind trei teste distincte care depisteaza anticorpi, oamenii de știința…

- Rezultatele unui studiu realizat in timpul campaniei de vaccinare in SUA arata ca vaccinurile anti-COVID-19 dezvoltate de grupul Pfizer-BioNTech si compania Moderna reduc cu 80% riscul de infectare cu noul coronavirus la doua saptamani dupa administrarea primei doze, informeaza Reuters, citata de Agerpres…

- Restrictiile impuse din cauza pandemiei de coronavirus au dus la o scadere record de 7% a emisiilor globale de dioxid de carbon in 2020, insa aceasta scadere ar putea fi de scurta durata daca eforturile ce vizeaza renuntarea la combustibilii fosili nu vor fi intensificate, potrivit unui studiu publicat…

- Un studiu recent atrage atenția ca o dieta bogata in fructoza poate impiedica funcționarea optima a sistemului imunitar, provocand inflamații in organism și, implicit, ducand la apariția bolilor. Fructoza este un zahar natural care se gasește in fructe, miere și in anumite legume, cum ar fi sparanghelul…

- O echipa de cercetatori a descoperit ca inclinația naturala spre a invața și statutul socioeconomic al parinților ar putea prezice succesul copilului la școala. Parinții care au, la randul lor, o educație aleasa și un statut financiar bun, pot avea un impact mai mare asupra viitorului copilului. Oamenii…

- Țarile care au relaxat restricțiile au avut de cinci ori mai multe cazuri de imbolnavire cu virusul SARS-CoV-2 și de aproape noua ori mai multe cazuri de decese in randul populației comparativ cu țarile care au menținut interdicțiile stricte. Respectarea stricta a normelor sociale este vitala pentru…

- Cercetatorii germani au reușit o premiera in știința: șoareci care erau paralizați au mers din nou! Oamenii de știința au stabilit o legatura neuronala care pana acum se credea ca nu poate fi reparata la mamifere. Șoarecii respectivi erau paralizati din cauza unor leziuni la nivelul coloanei vertebrale.…