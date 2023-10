Mâncarea de la raft, mai scumpă decât înainte de plafonarea adaosului comercial. Ce tactici folosesc retailerii? Cat ne ajuta plafonarea adaosului comercial la mai multe alimente? Se pare ca nu prea mult, din moment ce mancarea e chiar mai scumpa decat inainte ca Guvernul sa dea Ordonanta. Inspectorii antifrauda descopera magazine cu adaos comercial dublu, iar romanii se plang ca nu simt nicio ieftinire la cosul de cumparaturi. Guvernul ar vrea […] The post Mancarea de la raft, mai scumpa decat inainte de plafonarea adaosului comercial. Ce tactici folosesc retailerii? first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Inspectorii antifrauda au gasit „un mare retailer” care a avut adaos comercial mai mare decat cel de 20% stabilit de Guvern prin ordonanța de urgența, anunța joi, 5 octombrie, ANAF, intr-un comunicat. Instituția nu precizeaza despre ce companie e vorba.Potrivit ANAF, inspectorii antifrauda au stabilit…

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale Florin Barbu a anuntat, vineri la Buzau, ca va incepe, in doua saptamani, un dialog cu procesatorii si retailerii privind limitarea adaosului comercial la alimentele de baza si in functie de cum vor evolutia discutiile Guvernul va veni cu o completare la…

- Guvernul ia in calcul sa prelungeasca schema de sprijin prin care limiteaza adaosul comercial la alimentele de baza pentru a scadea preturile. Categoriile de alimente vor ramane aceleasi, dar pe lista ar putea fi incluse produse noi.

- Guvernul ia in calcul sa prelungeasca masura prin care limiteaza adaosul comercial pentru alimentele de baza. La inceputul saptamanii viitoare am putea vedea, in procedura de transparența decizionala actele normative prin care vor fi luate masurile fiscale, dar și acele masuri

- Pretul alimentelor de baza a scazut in urma implementarii Ordonantei privind plafonarea adaosului comercial, a afirmat miercuri ministrul Agriculturii, Florin Barbu, la deschiderea unui magazin in Bucuresti, transmite AGERPRES . „Am fost zilele trecute prin mai multe magazine pentru a vedea cum a fost…

- Incepand cu data de 1 august 2023, a intrat in vigoare Ordonanța de Urgența a Guvernului privind plafonarea adaosului comercial la maximum 20%, OUG ce ar fi trebuit sa duca la ieftinirea a 14 tipuri de alimente de baza. Un caz revoltator a fost descoperit la gigantul Mega Image. Cunoscutul lanț…

- Ministerul Agriculturii: Prețurile la alimentele vizate de OUG privind plafonarea adaosului comercial au scazut cu pana la 50% Ministerul Agriculturii susține ca prețurile celor 14 produse alimentare de baza care fac obiectul ordonanței privind instituirea unei masuri cu caracter temporar de combatere…

- Potrivit unui proiect de Ordonanța de Urgența publicat joi de Ministerul Muncii și Protecției Sociale, masurade a crește valoarea tichetelor de masa va fi oficializata pana la sfarșitul lunii in curs.Prin aceasta modificare, incepand din 1 august 2023, valoarea actuala a tichetelor de masa, care este…