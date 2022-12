Stiri pe aceeasi tema

- In urma unor sesizari sosite de la consumatori, referitoare la modul in care sunt comercializate diverse produse second hand, din import, pe piata din Romania, echipe de control ale Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor ANPC , coordonate de presedintele institutiei, Horia Constantinescu…

- Cetațenii care vad nereguli la un comerciant sau un furnizor de servicii vor avea la dispoziție o aplicație unde pot sesiza ANPC in legatura cu problemele intalnite, dar numai daca acestea sunt probate cu imagini. Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) vrea sa lanseze conceptul…

- Din 20 decembrie, restaurantele vor trebui sa afișeze lista de ingrediente și aditivii folosiți in preparate, potrivit unui ordin al președintelui Autoritații Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), Horia Constantinescu.

- Comisarii de la Protectia Consumatorilor au oprit temporar functionarea pietei volante amplasate pe platoul Academiei Militare din Capitala si depozitul acesteia in urma unor controale realizate la aceste unitati in cursul zilei de duminica, 2 octombrie. Verificarile au fost determinate de aspecte sesizate…

- Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor a amentant unul dintre cele mai cunoscte supermarketuri din Romania. Cincizeci de magazine din toata tara au fost amendate de comisarii Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) cu 750.000 de lei, iar 14 dintre acestea au fost…

- Cincizeci de magazine Auchan din toata tara au fost amendate de comisarii Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) cu 750.000 de lei, iar 14 dintre acestea au fost inchise temporar. Printre neregulile descoperite de echipele de control au fost fructe si legume mucegaite, ustensile…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor a anuntat bilantul controalelor facute la Lugoj. Seful ANPC, Horia Constantinescu, a anuntat ca la Lugoj au fost aplicate amenzi in valoare de 281.000 de lei, la care se adauga alte 22 de avertismente. 14 societati au fost inchise temporar, iar 6…