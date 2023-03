Stiri pe aceeasi tema

- O firma care oferea servicii de catering pentru mai multe unitati de invatamant din Bucuresti a fost inchisa temporar de comisarii Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC), fiind gasite mai multe nereguli, printre care materii prime expirate si echipamente de gatire neigienizate. …

- In urma primirii unei sesizari de la un consumator, Comisariatul pentru Protectia Consumatorilor Municipiul Bucuresti CPCMB a desfasurat o actiune de control la operatorul economic Stancu Flavius Cristian Intreprindere Individuala, cu sediul in sectorul 1 al Capitalei, care realizeaza servicii de catering…

- Comisarii Autoritații Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) au facut ravagii, in aceasta saptamana, in randul mai multor restaurante și hoteluri din Targoviște. In urma neregulilor gasite, aceștia au inchis temporar 8 unitați și au dat amenzi in valoare de 86.000 de lei. Totodata, doua dintre…

- VIDEO: Servicii de ingrire a varstnicilor din Alba și alte 18 județe, oprite de ANPC dupa ce au fost descoperite condiții mizere Serviciile in centre de ingrijire a varstnicilor Alba, alte 18 județe și București au fost oprite de Protecția Consumatorului, dupa ce au fost gasite condiții mizere. De asemenea,…

- Serviciile in centre de ingrijire a varstnicilor din București și 19 județe au fost oprite, dupa ce ANPC a gasit condiții mizere. In ultimele saptamani, Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a desfașurat o ampla campanie de verificari a modului in care este respectata legislația…

- Mai multe nereguli au fost gasite de comisarii Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) la un camin pentru varstnici din Bucuresti, printre care produse expirate, mizerie, vitrine frigorifice cu praf si rugina. In urma acestor deficiente, blocul alimentar a fost inchis temporar,…

- Mancare cu mucegai, alimente expirate și pereții plini de igrasie au fost gasite intr-un afterschool, din București de angajații Autoritații Naționale pentru Protecția Consumatorilor care l-au inchis. ANPC a aplicat și o amenda. Afterschool-ul a primit o amenda de 22 de mii de lei, la capatul mai multor…

