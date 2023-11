Stiri pe aceeasi tema

- Principalul risc in productia magiunului de prune este afumarea. Pentru a preveni afumarea, trebuie sa amestecati constant, in special in partea finala a procesului de preparare, si sa aveti un foc mic, dar constant. In mod optim, daca faceți magiunul in curte, la ceaun, dupa metoda tradiționala, va…

- Un preparat tradițional delicios ce reprezinta, pentru mulți, gustul copilariei și care este surprinzator de simplu de pregatit. Afla, din randurile de mai jos, cum poți sa faci gem de prune ca la bunica acasa. Merita sa incerci aceasta rețeta. O rețeta simpla pentru un preparat delicios Pentru gospodinele…

- Este o rețeta simpla, facuta in casa, și sanatoasa, deoarece nu se adauga zahar. Condiția esențiala este cea legata de calitatea fructelor: sa fie aromate, dulci și foarte coapte. Preparatul delicios poate fi consumat fara grija și de cei care sufera de diabet, dar și de copiii mici.

- Este toamna și probabil și tu iți dorești sa pregatești ceva cu fructe și legume de sezon. Ei bine, pentru asta ți-am pregatit cea mai simpla și delicioasa rețeta de supa de pui cu varza și mere. Cu toate ca te vei gandi ce gust are aceasta combinație puțin ciudata, nu-ți face probleme, deoarece noi…

- Daca te gandești sa ii surprinzi pe cei dragi cu un desert delicios, dar nu știi ce sa mai gatești, rețeta de prajitura rasturnata cu prune caramelizate poate fi alegerea potrivita pentru tine.

- Astazi va prezentam o rețeta delicioasa și rapida pentru ciuperci umplute cu oua și cașcaval. Daca sunteți in cautarea unei gustari sau a unei aperitive savuroase pe care sa o pregatiți intr-un timp scurt, atunci aceasta rețeta va va cuceri cu siguranța. Cu puține ingrediente și pași simpli, veți putea…

- Se spune ca gospodinele adevarate nu cantaresc niciodata nimic și pun ingredientele „din ochi”. Ei bine, este adevarat. Dar acest lucru vine cu timpul. Daca te intrebi cat zahar se pune in compotul de prune, vei gasi raspunsul mai jos. Zahar la compotul de prune – cu ce sa il inlocuiești Pentru cei…

- Redacția SpyNews.ro va propune un desert fantastic de toamna! Daca vrei sa ii surprinzi pe cei dragi, trebuie neaparat sa incerci aceasta rețeta de pandișpat fraged cu prune, un desert care cu siguranța va avea mare succes, se face cu puține ingrediente și este potriivt pentru orice ocazie, fie ca e…