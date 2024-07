Mâncare de post. 6 rețete culinare pe bază de ciuperci, ideale pentru cei care nu mănâncă de dulce Mancare de postZilele de post sunt o adevarata provocare pentru cei care aleg sa renunțe la mancarea de dulce. Astfel ca, gospodinele sunt puse de multe ori in imposibilitatea de a ști ce mancare de post sa mai gateasca.Din acest motiv, venim in intampinarea celor care nu știu ce sa mai gateasca de post, astfel incat, sa fie o mancare care se gatește rapid, este gustoasa și hranitoare in același timp.Iata cinci rețete de post preparate pe baza de ciuperci.1. Crema de ciuperci carotataIngrediente:ciuperci 500 grame;margarina vegetala 200 grame;faina 1 lingura;țelina jumatate de radacina (50 gr);frunze… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

