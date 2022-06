Stiri pe aceeasi tema

- Checul de castraveți este un preparat de care nu mulți au auzit, dar este intotdeauna o surpriza culinara placuta. Rețeta pe care trebuie s-o urmezi pentru a obține un chec de castraveți delicios este extrem de simpla și pentru toate buzunarele.

- O varianta perfecta pentru momentele cand doriți o gustare rapida este salata de icre cu griș. Este un preparat care se face dupa o rețeta foarte simpla și rapida, dar rezultatul este delicios.

- Daca ești mamica și iți dorești sa ii prepari copilului tau un preparat delicios sau daca te confrunți cu probleme de sanatate și nu poți consuma deserturi indulcite, noi iți prezentam rețeta de pandișpan fara zahar, un preparat ușor de pregatit, dar și destul de gustos. Iata care sunt pașii pe care…

- Ai pofta de un preparat exact cum mancai la bunica acasa? Ei bine, noi iți amintim de preparatele buncii prin rețeta de gulaș cu carne de porc și legume. Este o mancare extrem de gustoasa și ideala pentru orice moment al zilei.

- Secretul drobului de miel a fost dezvaluit de Chef Sorin Bontea. Celebrul bucatar și-a facut publica rețeta pe care o prepara doar pentru el cu ocazia fiecarui Paște. Tot ce trebuie sa faceți este sa urmați cu atenție pașii din rețeta de mai jos. De asemenea, pentru un rezultat bun aveți nevoie de ingredente…

- Indiferent daca le gatiți in cuptor, in friteuza sau in cuptorul cu microunde, chipsurile de casa sunt o alternativa rapida și sanatoasa la versiunile cumparate din magazin. Iata o rețeta rapida, care cu siguranța va fi pe placul tuturor membrilor din familia ta! Chipsurile coapte pot face parte dintr-o…

- Daca ești in cautare de idei noi de preparate pentru masa de Paște, placinta cu carne și ciuperci ar putea fi o varianta buna pentru tine. Este un preparat facut dupa o rețeta foarte simpla, iar rezultatul este absolut savuros.

- Nu ai mai servit de mult timp un preparat picant? Ei bine, noi venim cu o idee geniala și iți prezentam rețeta de chili con carne. Suntem siguri ca te vei indragosti pe loc de aceasta mancare mexicana. Iata de ce ingrediente ai nevoie, dar și cum se prepara!