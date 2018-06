Mâncare „ca la mama acasă”, singurul obstacol către semifinala “Chefi la cuţite” Ultima provocare inainte de semifinala sezonului 5 “Chefi la cutite” le va impune bucatarilor sa adapteze retetele rafinate de fine dining cu care s-au obisnuit, pentru ca tema duelului este mancarea gatita, ca la mama acasa. Dupa confruntarea pe echipe din aceasta seara, difuzata de la 20:00 pe Antena 1, o singura trupa va iesi castigatoare. Cele doua ramase in proba individuala se vor intrece “la cutite” pentru a fi cu un pas mai aproape de marele trofeu: “Ne-am luptat pana aici si chiar acum cand ne-am putea bucura la gandul unei semifinale, exista o sansa sa plecam acasa. Miza este mare, emotiile… Citeste articolul mai departe pe apropo.ro…

Sursa articol si foto: apropo.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Chefi la cuțite, 18 iunie 2018. Echipa verde a lui Sorin Bontea a fost cea mai apreciata. Intra la duel echipa albastra și cea galbena. CHEFI LA CUTITE 18 IUNIE 2018: Spre dezamagirea celorlalti doi colegi, castigatoare iese echipa VERDE, iar Chef Bontea nici ca putea fi mai mandru: "Bravo!…

- O noua runda de confruntari in bucataria ,,Chefi la cutite” va dezvalui strategiile de joc ale celor care lupta pentru marele titlu de poveste. In seara aceasta, de la 20:00 pe Antena 1, cei 16 concurenti ramasi in competitie sunt hotarati sa isi puna in aplicare planurile pentru a-i pune in dificultate…

- Ministerul Apararii Nationale (MApN) a negat vehement informatiile prezentate de un concurent al show-ului culinar „Chefi la cutite“, care a pretins ca a fost ofiter si a participat la cinci misiuni internationale, iar i n urma unor rani grave, fiind trecut in rezerva cu o pensie infima.

- "Imi place sa gatesc, tata m-a invatat mereu ca bucataria e o arta si sunt foarte bucuroasa ca i-am mostenit talentul! Am ales sa gatesc lava cake pentru ca este o reteta pe care o faceam mereu. Tata m-a invatat sa fac lava cake, este reteta lui si am facut-o de mai multe ori acasa, impreuna. Tata…

- Sorin Bontea este considerat unul dintre cei mai duri și critici chefi, insa mai puțini știu despre juratul de la Chefi la cuțite ca are o fata care-i moștenește intocmai pasiunea pentru gatit. Daca la pupitrul emisiunii Sorin Bontea reușește sa intimideze ușor concurenții și sa-i puna in dificultate,…

- Ana Ionescu, una dintre concurentele de la „Chefi la cuțite” din cadrul ediției de marți, 17 aprilie, a dat raspunsul la cea mai mare intrebare: „Din echipa cui va veni marele caștigator al sezonului 5?”. Mai mult, ea le-a prezis viitorul celor trei jurați: Catalin Scarlatescu, Florin Dumitrescu și…

- Cel de-al cincelea sezon „Chefi la cuțite”, ce are premiera pe Antena 1, pe 9 și 10 aprilie de la ora 20:00, va aduce in fața juraților cele mai memorabile personaje si povesti de viata impresionante. Așa...

- Cea mai iubita emisiune culinara revine pe Antena 1 din 9 aprilie cu cel de-al cincelea sezon, un sezon ,,de poveste”, ce va dezvalui experientele, dar si motivatiile fiecarui concurent. In spatele farfuriilor misterioase de pe banda misterelor se vor afla personaje speciale, ce spera ca ,,Chefi la…