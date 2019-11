Stiri pe aceeasi tema

- Romania a inregistrat in primele opt luni ale acestui an un deficit de 1,14 miliarde de euro in comertul cu produse agroalimentare, in crestere cu 24% fata de aceeasi perioada a anului trecut, cand acesta s-a cifrat la 923,44 milioane de euro, conform datelor Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii…

- Conform datelor Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR), Romania a inregistrat in primele opt luni ale acestui an un deficit de 1,14 miliarde de euro in comertul cu produse agroalimentare.

- Ministrul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros a avut o intalnire cu membrii Consiliului de Administrație al Casei de Comerț pentru produse agroalimentare Unirea S.A., ca urmare a solicitarii acestora, in data de 7 noiembrie 2019. Sorin Minea, George Sava, Florentin Bercu, Mircea…

- Inca șapte produse montane din județul Gorj au fost atestate la inceputul acestei saptamani. Este vorba de produse din carne de vaca angus care aparțin unui producator din localitatea Schela. De asemenea, ultimele doua produse montane au fost atestate saptamana trecuta. Acestea…

- Telemeaua de Sibiu este o branza semi-tare, produsa integral din lapte de oaie crud proaspat muls, nepasteurizat, prin coagulare enzimatica cu cheag. Aceasta se comercializeaza proaspata sau maturata, iar perioada de maturare este de minim 21 de zile. Laptele folosit pentru fabricarea produsului…

- In contextul Zilei Naționale a Produsului Agroalimentar Romanesc, in parteneriat cu Casa Romana de Comerț Agroalimentar Unirea și Confederația Sindicala MERIDIAN, miercuri, 9 octombrie, se desfașoara la ROMEXPO o dezbatere a fermierilor romani, in cadrul careia vor fi prezentate rezultatele obținute…

- 9 - 10 octombrie, la ROMEXPO Ministerul Agriculturii organizeaza, cu prilejul Zilei Naționale a Produselor Agroalimentare Romanești, o suita de evenimente care marcheaza progresele și perspectivele acestei importante ramuri a economiei naționale. Cu ocazia Zilei Naționale a Produselor Agroalimentare…

- Cu ocazia Zilei Naționale a Produselor Agroalimentare Romanești, ce se sarbatorește in fiecare an in data de 10 octombrie, Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale organizeaza in perioada 9-11 octombrie 2019 ”Zilele Porților Deschise”. In data de 9 octombrie 2019, porțile instituției din Bulevardul…