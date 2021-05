Stiri pe aceeasi tema

- Academcia Clinceni a invins-o pe CS Universitatea Craiova, scor 1-0. Marinos Ouzounidis (52 de ani) a recunoscut superioritatea adversarilor. Cronica meciului Academica Clinceni - CS Universitatea Craiova „Am obținut ceea ce am meritat. Rezultatul e corect. Nu am jucat ce știm, nu ne-am facut jocul…

- Un comunicat al Institutului Național de Statistica transmis cu ocazia Zilei Mondiale a Sanatații arata ca romanii au o speranța de viața cu 5,9 ani mai mica decat alți europeni. Femeile, in general, par sa traiasca cu cațiva ani mai mult ca barbații. Una dintre cauze este alimentația. Regimul alimentar…

- Reality show-ul Survivor Romania de la Kanal D, se afla la cel de-al doilea sezon. Cele doua echipe: Faimoșii și Razboinicii se afla in Republica Dominicana și se intrec pentru a lua Marele trofeu. Iata ce onorarii au concurenții care participa la aceasta competiție și care este cel mai prost platit…

- Psihiatrul Gabriel Diaconu explica intr-o postare pe pagina sa de socializare ce riscuri sunt ca un adult sanatos sa dezvolte tromboza si cum acest lucru este putin probabil dupa vaccinare anti-COVID-19.

- Guvernatorul republican al Texasului, Greg Abbott, a anuntat marti renuntarea la obligativitatea de a purta masca si redeschiderea totala a magazinelor si restaurantelor, apreciind ca al doilea stat ca populatie din SUA are "mijloacele de a-si proteja" populatia de coronavirus, noteaza AFP. "De miercurea…

- CHIȘINAU, 20 feb - Sputnik. Non-intervenția statului in economie este un trend in lumea moderna, și totuși președintele Moldovei, Maia Sandu, pare sa fie gata sa mearga impotriva curentului și pledeaza pentru ca statul sa intervina ferm in vederea dezvoltarii celui mai sensibil sector din economia…

- Ediția de duminica a show-ului Survivor Romania 2021 a ascuțit rivalitatea dintre Faimoși și Razboinici, pentru ca proba sportiva a avut o miza uriașa pentru toți concurenții: mesaje de iubire de la iubiți sau soți. Premiul de Ziua Indragostiților a fost caștigat de Faimoși, cu scorul de 10 la 8. Impecabila…

- Incepand din februarie 2021, CAR ECONOMIA atrage de la populație fond social in moneda europeana. Este pentru prima data cand o casa de ajutor reciproc le ofera potențialilor membri posibilitatea sa economiseasca la C. A. R. intr-o alta moneda decat cea naționala. Dobanda este de 10 ori mai mare decat…