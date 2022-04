Mancam cancer pe paine. Crenvurstii din Romania au la fel de multe E-uri ca in 2009, dar mai multi aditivi si sare

Stiri pe aceeasi tema

- Carnea de pasare se afla in proportie de 27% – 94% in compozitia crenvurstilor de pui, potrivit un studiu realizat de InfoCons, pe baza etichetelor acestui tip de produse ce se regaseste pe piata din Romania. „In total au fost analizate 30 de produse. Ca urmare a centralizarii si analizarii informatiilor…

- „Este prima zi in care nu mai avem stare de alerta. Se incheie doi ani in care a trebuit sa respectam o serie de masuri și recomandari.Vreau sa incep prin a le mulțumi tuturor romanilor care in aceasta perioada au ținut cont de recomandari și au respectat regulile de protecție. Vreau sa le transmit…

- InfoCons a realizat un studiu pe baza etichetelor produselor tip crenvurști de porc ce se regasesc pe piața din Romania. In total au fost analizate 19 de produse – Ca urmare a centralizarii și analizarii informațiilor ce se regasesc pe etichetele produselor au rezultat :Din punct de…

- Studiile facute pe mai multe sortimente de crenvurști de pe piața romaneasca au aratat niște rezultate ingrijoratoare. 11 E-uri și doar 10 la suta carne, asta conțin crenvurștii romanești potrivit Infocons. Procentul de carne de porc este cuprins intre 10 și 93% din compoziția produsului. Exista și…

Studiile facute pe mai multe sortimente de crenvurști de pe piața romaneasca au aratat niște rezultate ingrijoratoare. 11 E-uri și doar 10 la suta carne, asta conțin crenvurștii romanești potrivit Infocons.Ca urmare a centralizarii și analizarii informațiilor ce se regasesc pe etichetele produselor…

- Mancam paine 50% cu E-uri, pana la 7 grame de zaharuri și 2,3 grame sare per 100 grame de produs! InfoCons a realizat un studiu pe baza produselor tip paine ce se regasesc pe piața din Romania.

- Un studiu realizat de Infocons pe baza a 50 de produse tip paine ce se regasesc pe piața din Romania a relevat ca doar 26% dintre produse afișeaza procentajul ingredientului principal.Studiul mai arata ca 50% din produsele analizate au E-uri in compoziție. 8% din produse au in compoziție 4 E-uri, 4%…

