- Miercuri se anunta o zi foarte frumoasa, cu temperaturi in crestere. Maximele se vor situa intre 17 si 24 de grade Celsius.In Dobrogea si Baragan atmosfera va fi insorita insa in orele diminetii e posibil sa apara ceata. Vantul va avea unele porniri pe litoral. Temperaturile ajung pana la…

- Judetele Harghita, Covasna, Brasov, Sibiu si Hunedoara, precum si parti din alte 16 judete din Bucovina, vestul Moldovei, Transilvania, nordul Munteniei, Olteniei si Sudul Banatului sunt pana diseara sub cod galben de vant. Sunt avertizari de coduri galbene si portocalii ...

- O expozitie-simbol, dedicata Centenarului Marii Uniri, avand acelasi continut, cu imagini surprinse in 1918 in Basarabia, Bucovina si Transilvania, a fost vernisata, marti seara, la aceeasi ora, la Alba Iulia, Chisinau si Suceava. "Impreuna cu colegii de la Muzeul National de Istorie al Moldovei din…

- A fost vocatie inainte de toate, intrucat dupa raptul din 1812, locuitorii pamantului dintre Nistru si Prut, numit in mod impropriu Basarabia (stapanii rusi aveau nevoie de un nume de imprumut, diferit de cel istoric, al Moldovei; la fel au procedat austriecii cu Tara de Sus, botezata Bucovina) nu au…

- Muzeul National de Istorie a Romaniei (MNIR) anunța deschiderea expoziției temporare „Basarabia – 100 de ani de la Unirea cu Romania”. Vernisajul va avea loc joi, 29 martie a.c., incepand cu ora 13:00, la sediul muzeului din Calea Victoriei nr. 12, sector 3, București. Publicul care va vizita aceasta…

- Strategia de promovare a turismului romanesc nu a mai fost modificata inca de pe vremea lui Ceaușescu, astfel ca instituțiile statului reușesc sa risipeasca bani cu nemiluita. Cand a venit vorba de promovarea Romaniei la targuri internaționale sau diferite evenimente de profil, statul, prin Autoritatea…

- Premiera in Anul Centenar: o localitate din nordul Republicii Moldova a votat o Declarație de unire cu Romania, transmite Romanian Global News. In documentul adoptat pe 23 ianuarie de primarul comunei Parcova din raionul Edineț, Marcel Snegur, și de consilierii locali, se arata ca „in numele locuitorilor…

