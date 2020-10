Mănăstirea Voroneț, Capela Sixtină a României Manastirea Voroneț aduna o mulțime de taine și superlative cu care se mandrește orice roman. Nu doar ca este cea mai frumoasa manastire din Romania, dar a ramas un important centru de cultura și credința din vremea lui Ștefan cel Mare. Daca ajungi o singura data la Manastirea Voroneț, nu o mai poți uita! Celebra pentru picturile ei intr-o culoare albastra unica in țara și in lume, Manastirea Voroneț, ctitorie a domnitorului Ștefan cel Mare, este numita adesea Capela Sixtina a Orientului. Biserica a fost ridicata in anul 1488 in numai 3 luni și 3 saptamani, ceea ce constituie un record pentru… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

