- Potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), pe parcursul zilei de duminica, între orele 10:00 - 21:00, va fi cod portocaliu de vreme rea în 27 de judete din Banat, Crisana, Transilvania, Maramures, cea mai mare parte a Olteniei, local în nordul Munteniei si în…

- BUCURESTI, 16 iul – Sputnik, Doina Crainic. Potrivit statisticilor, citate de RT, in aprilie și mai, companiile miniere rusești au vandut 65,4 tone de aur peste hotare, in valoare de 3,55 miliarde de dolari. © Sputnik / Павел ЛисицынMiliardarii din SUA schimba in graba dolarii in aurExporturile…

- Manastirea Varzaresti este una dintre cele mai vechi manastiri de pe teritoriul Moldovei. Dupa cum scrie portalul moldovenii.md, еste situata la 70 km de orașul Chisinau, linga satul Varzaresti din raionul Nisporeni. Manastirea Varzaresti figureaza intr-un document emis de Alexandru cel Bun la 25 aprilie…

- Ștefan cel Mare al Moldovei a fost casatorit de trei ori, de fiecare data luandu-și de sotie o reprezentanta a unei mari familii aristocrate, de confesiune ortodoxa. Mai intai, Ștefan s-a casatorit, in vara anului 1463, intr-un context in care planuia organizarea unei cruciade ortodoxe impotriva Imperiului…

- Luni, 8 iunie 2020, Biserica ortodoxa „Sfanta Treime” din satul Doljești și-a sarbatorit hramul. Cu aceasta ocazie, a fost oficiata o slujba de catre preotul paroh Dan Rusu, care insa nu a mai avut amploarea din anii trecuți, din cauza pandemiei instalate de cateva luni. Nu departe de acest obiectiv…

- Slujba inmormantarii Parintelui Arhiepiscop Pimen al Sucevei și Radauților a avut loc vineri, 22 mai, la ora 12.00, la Catedrala Arhiepiscopala din Suceava, dupa Sfanta Liturghie, și a fost susținuta de Inaltpreasfințitul Parinte Teofan și Înaltpreasfințitul Parinte Teodosie alaturi de Preasfințitul…

- Cu multa durere, dar și cu neclintita nadejde in Taina Invierii și a Imparației celei veșnice, aducem la cunoștința clerului și credincioșilor din Moldova vestea plecarii la Domnul a Inaltpreasfințitului Pimen, Arhiepiscopul Sucevei și Radauților. Venerabilul ierarh, binecuvantat de Dumnezeu sa treaca…

- Manastirea Neamț, prin starețul Benedict Sauciuc face un gest deosebit, in contextul in care pe parcursul starii de urgența aici a fost un important centru de carantinare in județul Neamț. Intr-o adresa trimisa catre primaria comunei Vanatori-Neamt, in data de 7 mai 2020, parintele staret al manastirii…