Stiri pe aceeasi tema

- O mica parte din mulțime, cea care a inceput efectiv protestul anticomunist, s-a defluit in Piața Universitații iar o alta a ajuns in zona Pieței Romane, cele doua grupuri fiind desparțite pe Bulevardul Magheru de sute de milițieni, militari, trupe USLA și TAB-uri ale Armatei.Trei fotografi…

- Gigi Becali si nepotul sau preferat, Vasile Geambazi, au fost pusi sub acuzare pentru spalare de bani, fapte presupus a fi savarsite in perioada 2014-2019, au anuntat procurorii DNA. Potrivit unui comunicat de presa al DNA, anterior, in aceeasi cauza, s-a dispus efectuarea in continuare a urmaririi…

- UEFA a modificat ghidul online pentru tragerea la sorți a grupelor EURO 2020, dupa ce ieri forul european a scris ca „Fotbal Club FCSB a invins-o pe Barcelona in finala Cupei Campionilor Europeni din 1986”. Dupa scandalul facut de Florin Talpan in jurul acestui subiect, UEFA a revenit și a schimbat…

- Toata lumea fotbalului știe ca Gigi Becali face echipa la FCSB, dicteaza schimbarile din loja și da ordine ca jucatorii ca nu mai joace dupa un meci mai slab. De fapt a recunscut public patronul! "Pai ce sunt prost pe banii mei? Imi interzice mie cineva sa dau telefon pe banca? E penal? Pai, și-atunci?",…

- Fostul mare jucator de tenis l-a criticat pe patronul FCSB pentru decizia sa și considera ca acesta nu se va schimba niciodata, scrie gsp.ro. Citeste si Gigi Becali vrea stergerea cazierului pentru a putea redobandi dreptul de vot „Becali nu are cum sa ma indeparteze de FCSB. Nu m-a…

- Mirel Radoi a vorbit despre scandalul dintre CSA și FCSB și spune ca, pentru el, Steaua adevarata e cea din Liga 1, condusa de nașul sau Gigi Becali. „Pentru mine lucrurile sunt simple. Steaua e cea din Liga 1. Justiția din Romania s-a pronunțat și a spus ca sunt doua Steaua. Cea din Liga 4, CSA, și…

- Viorica Dancila poate da o lovitura de proporții, in ultimele zile la Palatul Victoria! Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, Stefan-Radu Oprea, a anunțat ca Guvernul a reluat discuțiile cu grupul Volkswagen pentru a aduce investiția in Romania, in contextul in care producatorul…