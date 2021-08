Mânăstirea Dumbrava, jud. Alba, în FLĂCĂRI! Pompierii, intervenție urgentă pentru a stinge incendiul violent - FOTO Incendiul a izbucnit in jurul orei 18.20, potrivit presei locale. Din primele informații, ar fi vorba despre un grajd care a fost cuprins de flacari. Suprafața afectata este de aproximativ 200 de metri patrați. Potrivit ISU Alba, incendiul se manifesta generalizat la anexa (grajd) manastirii.Detașamentul de pompieri Aiud a intervenit la fața locului, pentru localizarea și stingerea incendiului, cu doua autospeciale de stingere cu apa și spuma și anunța ca nu exista pericol de propagare a focului, potrivit alba24.ro .Incendiul a fost lichidat in jurul orei 21.35.Potrivit ISU Alba, in interiorul… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

