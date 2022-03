Stiri pe aceeasi tema

- Un atac aerian a lovit Sfanta Lavra Adormirea Maicii Domnului din Sviatogirski, o manastire ortodoxa din regiunea Donetk (est) din Ucraina, a anuntat Parlamentul tarii, intr-o postare pe Telegram, conform CNN. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Un atac aerian a lovit Sfanta Lavra Adormirea Maicii Domnului din Sviatogirski, o manastire ortodoxa din regiunea Donetk (est) din Ucraina, a anuntat Parlamentul tarii, intr-o postare pe Telegram, conform CNN. Mai multe persoane au fost ranite si transportate la un spital din orasul Sviatogirsk, iar…

- Premierul Nicolae Ciuca cede ca Vladimir Putin a mizat pe faptul ca poporul ucrainean nu va lupta, iar țarile din Uniunea Europeana și NATO vor avea poziții diferite. Cel mai bun raspuns la amenințarea din partea Rusiei este ceea ce se intampla in realitate, a afirmat, duminica seara, premierul Romaniei,…

- Situația in marile orașe din Ucraina se agraveaza de la o zi la alta, populația ajungand sa nu mai aiba caldura, in timp ce resursele de apa și hrana sunt limitate. In urma invaziei Ucrainei de catre Rusia, operatorul Ucrainei de Sistem de Transport a Gazelor a fost nevoit sa inchida 16 stații de distribuție…

- Orasele Sumi si Lebedin din nord-estul Ucrainei au continuat sa se afle sub atacurile rusesti sambata, a declarat seful administratiei regionale din Sumi, Dmitro Jivitki, pe contul sau de Telegram. Avioane rusesti au distrus sambata un depozit pentru alimente, materiale de constructii si o parcare,…

- Consiliul de Securitate ucrainean cere miercuri instaurarea starii de urgenta in Ucraina pe fondul unor temeri cu privire la o invazie rusa iminenta, relateaza AFP. ”Parlamentul ucrainean trebuie sa adopte aceasta decizie in 48 de ore”, a anuntat, la finalul unei reuniuni a organismului, secretarul…

- O regiune rusa care se invecineaza cu Ucraina a declarat, sambata, starea de urgenta in fata unui aflux de refugiati din regiunile separatiste din estul Ucrainei, care au ordonat evacuarea civililor, informeaza AFP. "Avand in vedere cresterea numarului de persoane care sosesc, ni se pare oportun sa…

- Regiunea Rostov de la frontiera Rusiei cu Ucraina a declarat sambata starea de urgenta, din cauza afluxului de refugiati din estul Ucrainei, unde regiunile separatiste Donetk si Lugansk au ordonat evacuarea civililor.