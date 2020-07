Stiri pe aceeasi tema

- Conform voceavalcii.ro, calugarul, a carui stare de sanatate este stabila, a fost internat la un spital din Sibiu. El a aflat ca are COVID-19 in urma unui control medical, fara a fi prezentat simptome specifice bolii. Ceilalti 9 calugari se afla in izolare, in anexele lacasului de cult. Reprezentantii…

- Autoritatile de sanatate publica din judetul Valcea au decis inchiderea temporara a Manastirii Cozia, dupa ce un calugar a fost diagnosticat cu COVID-19. Ceilalti calugari au intrat in izolare, iar accesul publicului lacasul de cult este restrictionat, anunta voceavalcii.ro, potrivit news.ro.Accesul…

- DSP Valcea a decis sa inchida pentru 14 zile accesul turiștilor la Manastirea Cozia din Calimanești, dupa ce un calugar a fost confirmat cu coronavirus.Staretul Manastirii Cozia, Veniamin Luca, a declarat pentru Vocea Valcii ca Manastirea a fost inchisa de vineri seara, urmand ca in urmatoarele 14 zile…

- Frontiera dintre cele doua cele mai populate state din Australia va fi inchisa incepand de marti pentru o perioada nedeterminata, autoritatile incercand astfel sa tina sub control un focar de coronavirus din orasul Melbourne, informeaza Reuters. In urma deciziei anuntate luni, este pentru prima data…

- Un alt angajat al terasei din Vama Veche, care a fost inchisa temporar dupa aparitia unui caz de coronavirus, a fost confirmat cu Covid-19, a anuntat Directia de Sanatate Publica a Judetului (DSPJ) Constanta.

- Coronavirusul a inchis Inspectoratul Școlar Județean Buzau pentru patru zile, dupa ce un angajat al instituției a fost confirmat cu coronavirus. Este vorba despre un inginer de 56 de ani, angajat al departamentului tehnic, responsabil cu investițiile in Inspectoratul Școlar Județean, informeaza Știri…

- Primaria din Barcea a fost inchisa pentru dezinfectie, iar toti angajatii sunt testati pentru coronavirus. "Este un caz, este adevarat. Primaria este inchisa pentru dezinfectie 48 de ore. Maine vine firma de dezinfectie, am sunat azi si mi-au spus ca sunt ocupati. Este vorba despre un angajat…

- Autoritațile sanitare sunt in alerta dupa ce a fost confirmat un nou caz de COVID 19 in municipiul Buzau. Conform datelor Direcției de Sanatate Publica, este vorba despre un barbat in varsta de 41 de ani. Acesta a avut simptomatologie ușoara și s-a prezentat la o unitate sanitara, unde a primit recomandarea…