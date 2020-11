Teama de coronavirus ii determina pe oameni sa ia cu asalt farmaciile in cautare de suplimente și medicamente vehiculate in presa ca fiind de ajutor in lupta cu infecția. Mulți aleg sa ia preventiv vitaminele recomandate pentru intarirea sistemului imunitar. Viorela Țircomnicu, administratorul cunoscutului lanț de farmacii Al-Shefa, atrage atenția ca inclusiv o banala vitamina C sau D trebuie administrata cu mare precauție. „Poți face mai mult rau decat bine” Managerul lanțului de farmacii spune ca una dintre marile probleme este ca in lipsa unor analize sau a cunoașterii aprofundate a istoricului…