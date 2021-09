Managerul Spitalului Clinic de Boli Infectioase si Tropicale “Victor Babes” din Bucuresti, Simin Aysel Florescu, a declarat, sambata, ca 70% dintre paturile dedicate pacientilor COVID-19 sunt ocupate, iar sectia de terapie intensiva este plina de aproape o luna. “Din cauza cresterii bruste a numarului de cazuri in ultima luna, a trebuit sa crestem si numarul de paturi dedicate pacientilor cu COVID, astfel incat acum doua treimi din paturi sunt pentru pacienti COVID si o treime pentru pacientii non-COVID. Din aceste paturi dedicate pacientilor COVID, 70% dintre ele sunt ocupate in acest moment.…